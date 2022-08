Golden Rim Resources Ltd: Kouri Verkaufsvereinbarung

Der westafrikanische Goldexplorer Golden Rim Resources Ltd. (ASX: GMR; Golden Rim oder das Unternehmen) gibt folgende Aktualisierung bezüglich des Verkaufs seiner Vermögenswerte in Burkina Faso bekannt.Der Käufer, BAOR SARL, hat mitgeteilt, dass seine Geldgeber sich aus dem Verkauf zurückgezogen haben und dass er derzeit nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Das Unternehmen beabsichtigt, den Aktienverkaufsvertrag formell zu kündigen und wird weiterhin nach Möglichkeiten für dieses Projekt suchen, das es als nicht zum Kerngeschäft gehörend betrachtet.Golden Rim konzentrierte sich im Jahr 2020 auf sein Vorzeige-Goldprojekt Kada im Siguiri-Becken in Guinea. Die Mittel aus dem Verkauf von Kouri hätten einen schnelleren Explorationsfortschritt bei Kada ermöglicht. Das Unternehmen ist jedoch weiterhin entschlossen, Explorationserfolge bei diesem spannenden Projekt zu erzielen.ABN 39 006 710 774Craig MackayManaging Director+61 3 8677 0829In Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chGOLDEN RIM RESOURCES ASX:GMRLevel 23, Collins Square Tower Five, 727 Collins Street, Melbourne, VIC, 3008T + 61 3 8677 0829E info@goldenrim.com.augoldenrim.com.auDiese Pressemitteilung wurde vom Vorstand von Golden Rim Resources Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au der auf der Firmenwebsite!