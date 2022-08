OceanaGold gibt Wechsel im Board of Directors bekannt

BRISBANE - OceanaGold Corp. (TSX: OGC) (ASX: OGC) (OceanaGold oder das Unternehmen) gibt die folgenden Änderungen im Board of Directors des Unternehmens bekannt.Herr Michael McMullen hat das Board of Directors von seiner Absicht in Kenntnis gesetzt, mit Wirkung zum Datum dieser Pressemitteilung zurückzutreten, um mehr Zeit für die Verfolgung seiner anderen Geschäftsinteressen aufwenden zu können. Sein Nachfolger ist Alan Pangbourne, der ab dem 1. Oktober 2022 als unabhängiger, nicht geschäftsführender Director in das Unternehmen eintreten wird.Paul Benson, Vorsitzender des Board of Directors, sagte: Im Namen des Board of Directors möchte ich Mick für seinen Beitrag zum Unternehmen herzlich danken. Als Vorsitzender des technischen Ausschusses des Board of Directors überwachte er den Abschluss der technischen Überprüfung von Haile. Sein bedeutendes technisches Fachwissen hat dazu beigetragen, das Potenzial zur Leistungsverbesserung bei den Betrieben des Unternehmens, insbesondere bei der Goldmine Haile, in einer schwierigen Zeit zu lenken. Das Board wünscht ihm aufrichtig alles Gute.Herr McMullen sagte: OceanaGold befindet sich jetzt in einer viel besseren Position als zu dem Zeitpunkt, als ich dem Board beitrat. Mit dem Abschluss der technischen Überprüfung von Haile, einer soliden Leistung sowohl bei Didipio als auch bei Haile und einem stärkeren Managementteam bin ich zuversichtlich für die Zukunft des Unternehmens und werde seine Fortschritte mit großem Interesse verfolgen.Herr Benson fuhr fort: Ich freue mich, Alan im Unternehmen willkommen zu heißen. Alan verfügt über sehr vielfältige Management- und Betriebserfahrungen in der Rohstoffindustrie mit Fachkenntnissen in den Bereichen Betrieb, Technik und Großprojektentwicklung. Seine umfassende internationale Erfahrung sowie seine Erfolge in Bezug auf Führung und operative Exzellenz verleihen dem Board of Directors von OceanaGold beträchtliche technische Stärke. Wir freuen uns darauf, dass er ein wertvolles Mitglied des Boards sein wird, während das Unternehmen seine Strategie weiter umsetzt und sich auf die Erzielung von Aktionärsrenditen konzentriert.Herr Pangbourne verfügt über 40 Jahre Erfahrung in globalen Bergbaubetrieben und ist derzeit President und Chief Executive Officer sowie Executive Director von Chesapeake Gold Corp. Zuvor war er nicht geschäftsführender Director und anschließend President und CEO von Guyana Goldfields, Chief Operating Officer von SSR Mining Inc. und Vice President Projects South America für Kinross Gold Corp. Herr Pangbourne war auch in verschiedenen leitenden Positionen bei BHP tätig, unter anderem als President und Chief Operating Officer von Nickel Americas, als Projektleiter für die Uranabteilung von BHP und als Projektmanager für BHPs Kupferprojekt Spence in Chile. Er hat einen Bachelor of Applied Science (Metallgewinnung) und ein Graduate Diploma in Mineralaufbereitung von der Western Australian School of Mines.Genehmigt zur Veröffentlichung durch OceanaGold Corporate Company Secretary, Liang Tang. OceanaGold Corp. ist ein multinationaler Goldproduzent, der sich den höchsten Standards in Bezug auf technische, ökologische und soziale Leistungen verpflichtet hat. Seit 31 Jahren tragen wir zu Spitzenleistungen in unserer Branche bei, indem wir nachhaltige ökologische und soziale Ergebnisse für unsere Gemeinden und starke Renditen für unsere Aktionäre erzielen. Unsere globale Explorations-, Erschließungs- und Betriebserfahrung hat zu einer branchenführenden Pipeline an organischen Wachstumsmöglichkeiten und einem Portfolio an etablierten Betriebsanlagen geführt, darunter die Didipio-Mine auf den Philippinen, die Betriebe Macraes und Waihi in Neuseeland und die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika. 