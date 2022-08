Gold rückläufig; "Aufwärtsbewegung intakt"

Ist die Goldrally bereits vorbei? Charttechnischen Signalen zufolge nicht ganz, obwohl ein Rückgang von 20 Dollar oder mehr an einem Tag für Long-Positionen ziemlich beunruhigend sein kann, so berichtet Investing.com "Solange Gold auf Tagesbasis über 1.780 Dollar schließt, ist der kurzfristige Aufwärtstrend intakt", erklärte Sunil Kumar Dixit, ein technischer Chartist für Gold, der den Spotpreis verfolgt. "Schließt der Goldpreis unterhalb dieses Niveaus, könnte es zu weiteren Rückgängen im Bereich von 1.760 Dollar bis 1.750 Dollar kommen." Der Goldpreis könnte bis zur Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank für Juli am Mittwoch bei knapp unter 1.800 Dollar verharren.Trotz der weniger risikofreudigen Stimmung stieg der Dollar am Montag auf ein einwöchiges Hoch und setzte Gold erneut unter Druck. "Dies könnte nur eine technische Bewegung sein, bei der der Dollar eine gewisse Unterstützung erfährt, nachdem er um mehr als 4% von seinen Höchstständen zurückgegangen ist", meinte Craig Erlam, Analyst bei der Online-Handelsplattform OANDA, und bezog sich dabei auf die Beziehung zwischen Dollar und Gold. "Auch der Goldpreis hat sich stark erholt, und die 1.800-Dollar-Marke scheint eine immer wichtigere Hürde zu sein."© Redaktion GoldSeiten.de