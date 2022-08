Hohe Preise schrecken indische Goldkäufer ab, China-Importe gedämpft

Die hohen Inlandspreise dämpften in dieser Woche die physische Goldnachfrage in Indien, während die Ungewissheit über die Entwicklungen im Zusammenhang mit Taiwan die Goldimporteure in China veranlasste, sich mit größeren Käufen zurückzuhalten, berichtet Gulf Today . Die Nachfrage im Einzelhandel war in den letzten Wochen schwach, da die Käufer auf eine Korrektur warteten, erklärte Ashok Jain, Inhaber des Großhändlers Chenaji Narsinghji in Mumbai.Die chinesischen Aufschläge verringerten sich auf 5 bis 9 Dollar je Unze gegenüber den internationalen Spotpreisen, gegenüber 4 bis 11 Dollar in der letzten Woche. "Da China weiterhin in der Nähe von Taiwan patrouilliert, importiert niemand große Mengen und jeder ist sich über die Auswirkungen auf die Beziehungen zwischen China und den USA unsicher", meinte außerdem Bernard Sin, Regionaldirektor für den Großraum China bei MKS PAMP. Die People's Bank of China kontrolliert über Quoten für Geschäftsbanken, wie viel Gold nach China gelangt.Die Händler in Hongkong verkauften Gold mit einem Aufschlag von 2 Dollar auf die Benchmark. "Wir könnten für den Rest des Jahres erhöhte Aufschläge für physisches Gold und Silber sehen. Dies könnte zwar kurzfristig die Nachfrage dämpfen, würde aber von den Verbrauchern leicht übersehen werden, wenn es zu einer Wiederholung der Preisrally von 2020 kommt", so Vincent Tie, Verkaufsleiter beim Händler Silver Bullion in Singapur.© Redaktion GoldSeiten.de