Gold flach; Kupfer steigt aufgrund Hoffnung auf chinesisches Konjunkturprogramm

Der Goldpreis bewegte sich am Mittwoch im asiatischen Handel nur wenig, da die Erholung am Aktienmarkt die Nachfrage nach sicheren Häfen dämpfte, während die Kupferpreise aufgrund der Aussicht auf weitere Konjunkturmaßnahmen des Hauptimporteurs China stiegen, berichtet Investing.com . Das gelbe Metall geriet durch eine Erholung an der Wall Street unter Druck, da eine Reihe guter Ergebnisse der großen Einzelhandelsunternehmen Walmart Inc und Home Depot die Stimmung am Markt aufhellte.Dies förderte die Risikobereitschaft und dämpfte die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold. Das gelbe Metall wurde auch durch die Erwartung eines weiteren Anstiegs der US-Zinssätze unter Druck gesetzt, was die Händler in den Dollar trieb. Der Goldpreis soll nun zum dritten Mal in Folge fallen und liegt im bisherigen Jahresverlauf über 2% im Minus. Andere Edelmetalle wurden am Mittwoch ebenfalls seitwärts gehandelt. Platin- und Silberfutures fielen um jeweils 0,1%.Bei den Industriemetallen konnten die Kupferpreise ihre starken Gewinne vom Dienstag weiter ausbauen, da die Händler weitere Konjunkturmaßnahmen aus China zur Stützung des Wirtschaftswachstums erwarteten. Die People's Bank of China hat in dieser Woche unerwartet die Zinssätze gesenkt, da sie sich bemüht, das Wachstum angesichts der COVID-19-Lockdowns zu unterstützen. Das Land ist der weltweit größte Kupferimporteur, und die Aussicht auf eine verstärkte Wirtschaftstätigkeit deutet auf eine größere Nachfrage nach dem roten Metall hin.