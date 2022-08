Gold gibt nach & Dollar behauptet sich; Anleger warten auf Hinweise der Fed

Der Goldpreis gab am Dienstag leicht nach, da der Dollar in der Nähe seines 3-Wochen-Hochs verharrte, während die Anleger auf das Protokoll der letzten Sitzung der US-Notenbank warteten, um zu erfahren, ob die Zinssätze erhöht werden, berichtet CNBC . Der Dollar hielt sich in der Nähe eines 3-Wochen-Hochs, das zu Beginn der Sitzung erreicht worden war."Gold steht vor einer gewissen Erschöpfung, da der Dollar im Vorfeld des Fed-Protokolls weiter aufwertet... Der Goldmarkt wird sehr unruhig sein, bis wir zur Fed-Sitzung im September kommen", so Edward Moya, Senior Analyst bei OANDA. Das Protokoll der Fed-Sitzung vom letzten Monat wird am Mittwoch um 14:00 Uhr ET veröffentlicht."Das Protokoll wird wahrscheinlich die Annahme bestätigen, dass aggressive Zinserhöhungen immer noch auf dem Tisch liegen, was den Dollar unterstützen und möglicherweise Abwärtsdruck auf Gold ausüben könnte", fügte Moya hinzu. Kürzlich betonten mehrere Fed-Beamte die Notwendigkeit, die Zinssätze weiter anzuheben, um die anhaltende Inflation zu bekämpfen. Gold gilt als Inflationsschutz, aber höhere Zinsen machen das nicht-rentierliche Gut weniger attraktiv.© Redaktion GoldSeiten.de