Gold hält sich im Gleichgewicht; Kupfer rutscht wegen China-Beunruhigung ab

Der Goldpreis bewegte sich am Donnerstag in einer engen Spanne angesichts gemischter Signale bezüglich der US-Geldpolitik, während die Kupferpreise nach einer Gewinnwarnung eines großen chinesischen Bauträgers fielen, was die Sorgen um die Nachfrage verstärkte, berichtet Investing.com . Zwar zeigten die Daten der vergangenen Woche, dass die Inflation in den USA wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht hat, doch die Mitglieder der Fed erklärten, dass sie immer noch viel zu hoch sei, um eine Verringerung des Tempos der geldpolitischen Straffung in Betracht zu ziehen.Der Goldpreis war am Mittwoch gesunken, nachdem aus dem Protokoll der Juli-Sitzung der Federal Reserve hervorgegangen war, dass die meisten Mitglieder weitere Zinserhöhungen zur Senkung der Inflation befürworten. Die Zentralbank beabsichtigt zwar, ihr Tempo der Straffung irgendwann zu überdenken, deutete aber an, dass sie die Zinssätze wahrscheinlich so lange kräftig anheben wird, bis die Inflation deutlich unter ihrem Zielbereich von 2% liegt.Bei den Industriemetallen fielen die Kupferfutures um 0,2%, nachdem Country Garden Holdings Company Ltd., einer der größten Immobilienentwickler Chinas, aufgrund des sich verschlechternden Immobilienmarktes einen starken Gewinnrückgang ankündigte. Eine anhaltende Verlangsamung des chinesischen Immobilienmarktes wird sich wahrscheinlich auf die Wirtschaftstätigkeit des Landes insgesamt auswirken, was wiederum die Nachfrage nach Rohstoffen beeinträchtigen könnte. Das Land ist der größte Kupferimporteur der Welt.© Redaktion GoldSeiten.de