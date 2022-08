Gold steigt mit nachlassenden US-Anleiherenditen; fester Dollar begrenzt Gewinne

Der Goldpreis stieg am Donnerstag leicht an, da die US-Anleiherenditen leicht zurückgingen und das Protokoll der Federal Reserve eine weniger aggressive Zinserhöhungspolitik andeutete, obwohl ein festerer Dollar die Gewinne des Metalls in Grenzen hielt, berichtet Nasdaq . Unterdessen bewegte sich der Dollar in der Nähe seines Anfang der Woche erreichten 3-Wochen-Hochs, was Gold für Käufer, die andere Währungen halten, teurer machte."Gold könnte in nächster Zeit weiter zu kämpfen haben, da der US-Dollar wieder anzieht", erklärte Matt Simpson, ein leitender Marktanalyst bei City Index. "Es wird heute in einer engen Spanne gehandelt, aber in der Nähe der gestrigen Tiefststände nach dem FOMC, so dass Abwärtsrisiken in der heutigen europäischen und US-amerikanischen Sitzung bestehen bleiben."Aus dem Protokoll der Fed-Sitzung vom Juli geht hervor, dass die Zentralbank angesichts der sich abschwächenden Inflation eine Reduzierung des Tempos künftiger Zinserhöhungen in Erwägung zieht, aber noch "wenig Anzeichen" dafür sieht, dass der Druck nachlässt. Händler rechnen nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 63,5% für eine Zinserhöhung durch die Fed im September um 50 Basispunkte und mit einer Wahrscheinlichkeit von 36,5% für eine Erhöhung um 75 Basispunkte.© Redaktion GoldSeiten.de