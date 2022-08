Credit Suisse senkt durchschnittliche Goldpreisprognose auf 1.725 Dollar

Trotz der Widerstandsfähigkeit des Goldes im schwierigen Umfeld steigender Zinsen und eines stärkeren US-Dollar sieht sich das Edelmetall nach Ansicht eines Marktanalysten einem zunehmenden Bärenmarkt gegenüber, berichtet Kitco News . In einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung erklärten die Rohstoffanalysten der Credit Suisse, dass sie ihre Goldpreisprognose für dieses Jahr aufgrund der steigenden Zinsen und Realrenditen senken.Die Schweizer Bank geht nun davon aus, dass der Goldpreis im Jahresdurchschnitt bei etwa 1.725 Dollar je Unze liegen wird, gegenüber der vorherigen Schätzung von 1.850 Dollar je Unze. "Der Rückgang des Goldpreises ist eine drastische Umkehrung der Preisentwicklung zu Beginn des Jahres 2022, als Gold Anfang März aufgrund der Nachfrage nach sicheren Häfen infolge des Krieges zwischen Russland und der Ukraine kurzzeitig über 2.000 Dollar je Unze notierte. Der geopolitische Handel war nur von kurzer Dauer, und der Goldpreis fiel in den folgenden Wochen, als die Zentralbanken weltweit begannen, die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen", so die Analysten in ihrem Bericht.Die Bank belässt ihre Durchschnittspreisprognose für 2023 unverändert bei 1.650 Dollar je Unze. Für 2024 sehen die Analysten den Goldpreis im Jahresdurchschnitt bei 1.600 Dollar je Unze und damit unter der ursprünglichen Schätzung von 1.650 Dollar. Die langfristige Preisprognose bleibt unverändert bei 1.450 Dollar je Unze.© Redaktion GoldSeiten.de