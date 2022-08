Gold gibt nach, Silber unter 20 $/oz

Gewinn im Jahr 2017: 0,5% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2018: 0,6% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2019: 55,7% (bester Goldminenfonds auf 3-, 5- und 10-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2020: 12,1%

Verlust im Jahr 2021: 2,2%

Verlust im Jahr 2022: 6,9%

Verlust im Jahr 2017: 15,1%

Verlust im Jahr 2018: 9,2%

Gewinn im Jahr 2019: 81,2% (bester Rohstofffonds auf 1-, 3- und 5-Jahressicht (Quelle: Euro)

Gewinn im Jahr 2020: 19,6%

Verlust im Jahr 2021: 12,2%

Verlust im Jahr 2022: 10,8%

Verlust im Jahr 2017: 8,4%

Gewinn im Jahr 2018: 17,7%

Gewinn im Jahr 2019: 36,2%

Gewinn im Jahr 2020: 40,2%

Gewinn im Jahr 2021: 8,5%

Verlust im Jahr 2022: 15,9%

Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.770 auf 1.762 $/oz nach. Heute Morgen stabilisiert sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong und notiert aktuell mit 1.762 $/oz um 17 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit schwach.Gesundheitsminister Karl Lauterbach erklärt den aktuellen wissenschaftlichen Stand der Coronapandemie und die daraus abzuleitenden politischen Maßnahmen:"… dass die Bundesländer sich … sie dann sich auf irgendwelche Grenzwerte verständigen. Aber ich würde davon abraten. Aber wir haben diesmal, also wir haben sehr, sehr viele Parameter, die beachtet werden müssen. Wir haben erst zum einen tagesgenaue Daten. Das haben wir bisher nie gehabt. Wir haben tagesgenau, wie viel Intensivbetten belegt, wie viele frei, wie viele Peripher-Betten, wie viele frei? Dann haben wir das Abwasser-Monitoring, dann haben wir die sogenannten Sentinel-Praxen. Das sind diese Lungen-Praxen, die wir auswerten.Dann haben wir darüber hinaus die Inzidenz und wir haben die Sterblichkeit und wir haben darüber hinaus, die hoffentlich wenigstens, aber ich glaube, dass wir uns dem auch nähern können, die Long-Covid-Patientendaten. Aber das letzte ist der neunte Punkt, der ist noch unsicher. Aber wir haben dann acht Daten und ich persönlich kann Ihnen sagen, dass Sie aus acht unterschiedlichen Daten nicht irgendwie einen Score bilden können, der dann sagt, ab da gilt es in dem Sinne.Und daher glaube ich, ist dieser Gedanke, dass wenn man so viele gute Daten hat, dass man dann sich auf ein oder zwei Daten begrenzt, die zu quantitativ, also dann zusammenzufassen, also ich glaube, dass es nicht funktionieren wird. Und wie gesagt, ich warte daher auf die Vorschläge nächste Woche. Ich habe da noch keinen brauchbaren Vorschlag. Das ist immer schnell gesagt. Vieles ist ja plausibel, was man so in der Politik so hört.Vieles ist plausibel, aber bei näherem Nachdenken dann falsch. Und das ist so ein Beispiel. Das erstmal plausibel klingt: Dann lass uns doch mal ein paar Zahlen da nennen, dann machen wir es daran doch fest, und so weiter. Aber dann, wenn man dann anfängt, was sollen denn die Zahlen sein? Dann klingt es schon nicht mehr so schlau".Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar nach (aktueller Preis 55.689 Euro/kg, Vortag 56.266 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben.Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift "Smart-Investor", Ausgabe April 2009 ( www.smartinvestor.de ) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber fällt unter die 20 $/oz-Marke (aktueller Preis 19,61 $/oz, Vortag 20,28 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 915 $/oz, Vortag 938 $/oz). Palladium gibt nach (aktueller Preis 2.068 $/oz, Vortag 2.084 $/oz). Die Basismetalle verlieren etwa 1,5%. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 93,55 $/barrel, Vortag 92,96 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 3,7% oder 4,1 auf 106,0 Punkte. Bei den Standardwerten fällt Kinross 4,2%. Bei den kleineren Werten geben New Gold 7,8%, Equinox 7,6% und GoGold 7,5% nach. Intern. Tower Hill kann 21,5% zulegen. Bei den Silberwerten fallen Aya 12,0%, Impact 11,3% und Santacruz 9,1%.Die südafrikanischen Werte entwickeln sich im New Yorker Handel schwach. Sibanye fallen 8,1%, DRD 7,0% und Harmony 4,9%.Die australischen Werte entwickeln sich heute Morgen schwach. Bei den Produzenten fallen Regis 8,5%, Red 5 um 6,8% und Ramelius 5,9%. Bei den Explorationswerten geben Legend 7,8% und Thomson 7,1% nach. Horizon verbessern sich 13,2% und Auteco 4,4%. Bei den Metallwerten geben Iluka 4,6% und Paladin 4,1% nach.Der Stabilitas Pacific Gold+Metals Fonds (A0ML6U) verliert 0,1% auf 179,92 Euro. Bester Fondswert ist heute Auteco (+4,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Regis (-8,5%), Equinox (-7,6%) und Silvercorp (-6,7%). Der Fonds dürfte heute weniger als der Xau-Index nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verbessert sich der Fonds um 5,7% auf 173,75 Euro und steigt damit gegen den Xau-Index (-4,1%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 6,9% (Xau-Index -8,7%). Seit der Auflage des Fonds im April 2007 setzt sich der Fonds mit einem Gewinn von 73,8% vom Xau-Index (-2,7%) deutlich ab. Das Fondsvolumen erhöht sich durch die Kursgewinne und Zuflüsse von 120,2 auf 131,6 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Der Stabilitas Silber & Weissmetalle Fonds (A0KFA1) verliert 0,5% auf 44,32 Euro. Der Fonds wird heute durch die Kursrückgänge der Impact (-11,3%), Santacruz (-9,1%) und Regis (-8,5%) belastet und dürfte etwas stärker als der Hui-Index nachgeben.In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verliert der Fonds 0,2% auf 43,69 Euro und damit weniger als der Hui-Index (-8,2%). Seit dem Jahresbeginn verliert der Fonds 10,8% (Hui-Index -10,9%). Das Fondsvolumen erhöht sich bei antizyklischen Zuflüssen von 146,7 auf 151,4 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Die Beratung des Stabilitas Gold+Resourcen Fonds (A0F6BP) wurde zum 01.03.2019 auf die Firma Baker Steel übertragen. Der Fonds wird jetzt von Baker Steel unter dem neuen Namen BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Electrum Fund A2 geführt. Die Kooperation mit dem Fondshaus Baker Steel führte seit der Übertragung des Fonds zu einem beschleunigten Wachstum des Fonds und das Fondsvolumen wurde auf über 200 Mio Euro gesteigert. Das Anlageziel, die Anlagephilosophie und die generelle Portfoliostruktur bleiben unverändert. Die Stabilitas GmbH wird im Anlageausschuss vertreten bleiben. Die Kurse des Fonds werden weiterhin auf der Homepage veröffentlicht.Der Stabilitas Gold+Resourcen Special Situations Fonds (A0MV8V) verbessert sich um 0,4% auf 56,55 Euro. Die besten Fondswerte sind heute Crescent Energy (+7,0%), Odyssey (+4,9%) und Auteco (+4,4%). Belastet wird der Fonds durch die Kursrückgänge der Kin (-14,3%), Poseidon (-7,4%) und Ramelius (-5,9%). Der Fonds dürfte sich heute gegen den TSX-Venture Index stabil entwickeln.In der Monatsauswertung zum 31.07.22 verbessert sich der Fonds um 5,9% auf 51,75 Euro und entwickelt sich besser als der TSX-Ventureindex (+3,1%). Seit dem Jahresbeginn verzeichnet der Fonds einen Verlust von 15,9% (TSX-Ventureindex (-31,2%). Das Fondsvolumen verringert sich durch die Kursgewinne und leichte Zuflüsse von 16,1 auf 17,5 Mio Euro.Hinweis: Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.Alle Angaben ohne Gewähr© Stabilitas GmbH