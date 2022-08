Das CHIPS-Gesetz könnte eine Finanzspritze für die US-Halbleiterindustrie darstellen

Das von beiden Parteien getragene CHIPS-Gesetz (Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors for America Act) wurde kürzlich unterzeichnet und stellt 52 Milliarden Dollar für die Förderung der heimischen Halbleiterforschung und -produktion bereit. Wir glauben, dass die Politik der Regierung ein Vorläufer für Veränderungen ist, und wenn das der Fall ist, könnte sich der Weltmarktanteil der USA bei Halbleiterchips bald stark verändern. Diese integrierten Schaltkreise sind die verborgenen Gehirne von fast allem, was unser Leben heutzutage ausmacht, von Fahrzeugen über Smartphones, Fernsehern, Waschmaschinen und sogar Windeln. Ohne sie würde nichts funktionieren.Die weltweite Nachfrage nach Chips steigt mit alarmierender Geschwindigkeit und wird sich nur noch weiter beschleunigen, da immer mehr Geräte "intelligent" und vernetzt sind. Nach Angaben von ASML, dem weltweit führenden Zulieferer der Chipindustrie, gibt es derzeit schätzungsweise 40 Milliarden vernetzte Geräte, und bis 2030 wird diese Zahl voraussichtlich auf atemberaubende 350 Milliarden ansteigen. Anders ausgedrückt: Laut World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) wird der weltweite Halbleitermarkt in diesem Jahr voraussichtlich um 16,3% wachsen, was das zweite Jahr mit zweistelligem Wachstum in Folge wäre. Im Jahr 2023 wird ein moderateres Wachstum von 5,1% erwartet.Man denke nur an das Wachstum des Chipeinsatzes in Automobilen. Im Jahr 2021 wird jedes neue Fahrzeug fast 300 verschiedene Halbleiter enthalten, ein massiver Anstieg um 40% im Vergleich zu nur zwei Jahren zuvor, so eine Studie von Goldman Sachs.Dies ist zum großen Teil auf die Verbreitung von Elektrofahrzeugen (EVs), fortschrittlichen Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und anderen Technologien zurückzuführen. Ein Tesla Model 3 zum Beispiel verbraucht schätzungsweise mehr als doppelt so viele Chips wie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor.Wie Sie wahrscheinlich wissen, haben die pandemischen Lockdowns im Jahr 2020 enorme Schwachstellen in der Lieferkette für eine Reihe von Waren, die in die USA kommen, aufgedeckt, darunter auch Halbleiter. Ohne neue Chips waren die meisten Autohersteller gezwungen, ihre Produktion zu drosseln. Laut Automotive News fehlten auf dem nordamerikanischen Markt in der Woche zum 7. August bis zu 100.000 Neufahrzeuge, was auf den anhaltenden Chipmangel zurückzuführen ist.