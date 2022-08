Goldpreis verzeichnet Wochenverluste angesichts steigender Fed-Risiken

Der Goldpreis gab am Freitag leicht nach und sollte die Woche mit einem Minus beenden, da falkenhafte Signale der US-Notenbank zur Entwicklung der US-Zinssätze den Dollar steigen ließen, berichtet Investing.com . Bei den Industriemetallen gaben die Kupferfutures am Freitag leicht nach und dürften in dieser Woche nach schwachen Daten zur Industrieproduktion in China über 1% verlieren.Der Dollarindex erhielt Auftrieb durch Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve, dass die Bank in diesem Jahr an einem hohen Tempo der Zinserhöhungen festhalten werde, um die galoppierende Inflation einzudämmen. Der Präsident der St. Louis Fed, James Bullard, meinte am Donnerstag, er befürworte derzeit eine dritte Zinserhöhung um 75 Basispunkte im September. Die Präsidentin der San Francisco Fed, Mary Daly, deutete ebenfalls eine mögliche Anhebung um 50 bis 75 Basispunkte auf der nächsten Sitzung der Fed an, mit dem Ziel, die Zinsen bis zum Jahresende über 3% zu halten.Ihre Kommentare folgten nachdem das Protokoll der Juli-Sitzung der Fed am Mittwoch gezeigt hatte, dass die meisten Mitglieder der Zentralbank eine deutliche Anhebung der Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation befürworten. Dies brachte den Dollar auf Kurs, um in dieser Woche zuzulegen, was die meisten Metallpreise unter Druck setzte. Die steigenden Zinsen in diesem Jahr haben dazu geführt, dass der Dollar Gold als bevorzugten sicheren Hafen weitgehend überholt hat und das gelbe Metall seine Gewinne, die es während des Ausbruchs der Russland-Ukraine-Krise erzielt hatte, wieder einbüßte.© Redaktion GoldSeiten.de