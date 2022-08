VanEck & Casanova: So spielen Sie Gold in einem neutralen Preisumfeld

Joe Foster, Portfoliomanager und Stratege, und Imaru Casanova, stellvertretender Portfoliomanager für die Goldstrategie von VanEck, erklärten in ihrem jüngsten Kommentar, dass sie davon ausgehen, dass sich der Goldpreis in etwa auf dem aktuellen Niveau halten wird, selbst wenn der US-Dollar wieder an Fahrt gewinnt, berichtet Kitco News . Die Analysten fügten hinzu, dass jede Schwäche des US-Dollar eine gewisse Unterstützung für Gold darstellen dürfte, da die Anleger in einer Welt der Unsicherheit weiterhin nach sicheren Anlagen suchen."Wir glauben, dass die Fed die Zinsen wahrscheinlich nicht mehr erhöhen wird, da die Wirtschaft schrumpft, aber wir glauben auch, dass ein erhebliches Risiko besteht, dass die Inflation länger als erwartet auf einem hohen Niveau bleibt. Dies würde die realen Zinssätze im negativen Bereich halten und einen höheren Goldpreis begünstigen", so die Analysten.Obwohl der Goldpreis im neutralen Bereich um die 1.800 Dollar je Unze verharren könnte, gibt es laut VanEck immer noch Chancen auf dem Edelmetallmarkt. Foster und Casanova erklärten, dass sich der Sektor für Streaming- und Lizenzgebührenunternehmen in einer guten Position befände, um die steigende Inflation und die Inputpreise zu bewältigen. "Zusammen mit Bargeld und Goldbullion dienen Royalty- und Streaming-Unternehmen in einem schwachen Goldpreisumfeld als defensive Anlageform. Ein Engagement in dieser Unternehmensgruppe kann auch Schutz vor Kosteninflation bieten", so die Analysten.© Redaktion GoldSeiten.de