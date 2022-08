Der Bedarf an Recyclern für Elektrofahrzeugbatterien ist schneller da, als man denkt

Während die Masseneinführung von Elektrofahrzeugen noch Jahre auf sich warten lässt, ist das Batterierecycling in industriellem Maßstab bereits jetzt notwendig, so Kunal Phalpher, Chief Strategy Officer von Li-Cycle. Phalpher sprach am Dienstag mit Kitco News in einem Interview.Li-Cycle konzentriert sich auf das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien und die Rückgewinnung der Materialien zur Wiederverwendung. Das Unternehmen hat Anlagen in Ontario und im Bundesstaat New York errichtet. Im Frühjahr gab das Unternehmen eine Partnerschaft mit dem Bergbaugiganten Glencore bekannt. Im vergangenen Jahr erhielt das Unternehmen 100 Millionen Dollar von Koch Industries.Der weltweite Markt für das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien wird laut einer Studie von Market Research Future bis zum Jahr 2030 ein Volumen von 24,31 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einem CAGR von 21,43%. Phalpher meinte, dass das Recycling notwendig ist, weil die Automobilhersteller während der Produktion erhebliche Abfälle erzeugen."Recycling deckt nicht nur das Ende der Lebensdauer ab. Es gibt viele Punkte, an denen Recycling erforderlich ist", sagte Phalpher und nannte dabei Fehler bei der Qualitätskontrolle oder einfach nur Schrott. "Materialien mit hohem Nickel- und Kobaltgehalt können recycelt und wiederverwendet werden, es gibt also bereits einen Recyclingbedarf, und dieser Bedarf wird weiter steigen."© Redaktion GoldSeiten.de