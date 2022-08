Karora Resources Inc.: Grobgoldfund unter Vatertags-Ader

Wir erinnern uns noch sehr gut an den Tag, an dem RNC Minerals, jetzt Karora, den Grobgoldfund aus der "Fathers Day Vein" gemeldet hat. Für viele von uns war das einer der Börsenmomente, die man nie vergessen wird.Rund 30.000 Unzen Gold wurden in dieser kleinen Zone innerhalb weniger Wochen herausgeholt und die Aktie legte rund 1.000% in drei oder vier Wochen zu. Weltweit wurde über diesen einmaligen Fund berichtet, wir waren live dabei.Gestern gab Karora Resources bekannt, dass man bei den Arbeiten in der Beta Hunt Mine, auf dem Level 16 in der A-Zone weiteres Grobgold gefunden hat:Ziemlich exakt unterhalb des Fundes aus dem Jahre 2018 wurde weiteres Grobgold entdeckt.Das Management hat gestern zwar diesen Fund gemeldet, sich aber sehr zurückgehalten, was die Menge angeht und auch sonst wurden kaum Daten veröffentlicht (Karten, genaue Lage, etc.). Ich habe mir deshalb einmal alte Karten herausgesucht:Der neue Fund soll auf Level 16 liegen, wo man vor Jahren schon einmal 1.000 Unzen und 1.750 Unzen Gold entdeckt hat. Darüber auf Level 15 die Vatertagsader mit dem Hauptfund von 30.000 Unzen plus weiteren Funden (3.200 Unzen, 1.500 Unzen). Es wurde damals festgestellt, dass sich diese Grobgoldfunde in einer Kontaktzone befinden und man davon ausgehen darf, dass sich diese wie oben zu sehen in die Tiefe fortsetzt.Das Management hat betont, dass es froh ist, weiteres Grobgold gefunden zu haben, sich aber dadurch nicht vom Tagesgeschäft ablenken lassen möchte. Dieses Material wird die Produktion im laufenden Quartal vermutlich auf ein neues Rekord-Niveau bringen und sollte auch entsprechend für Entlastung auf der Kostenseite sorgen.Die große Frage ist aber, wie viele Unzen wird man dort in den nächsten Tagen/Wochen finden. Es macht heute nicht mehr den Unterschied für die Aktie, was es vor 4 Jahren getan hat.Damals stand das Unternehmen mit dem Rücken zur Wand und war kurz vor dem Verkauf der Mine. Heute ist Karora ein etabliertet >100.000 Unzen Goldproduzent.Sollte der Fund vergleichbar mit den Entdeckungen bislang sein, dann könnten dort einige tausend Unzen Gold liegen. Der Markt scheint darauf zu spekulieren, dass diese Meldung vielleicht erst der Anfang von weiteren Entdeckungen auf dieser Zone ist.Die Aktie legte 11,50% zu, das Volumen war gut.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.