Das Gold outperformed den US-Dollar

Quelle: Refinitiv; Berechnungen Degussa. Serien sind indexiert (Dez. 2019 = 100).

Zugegeben: Es ist nicht immer leicht, die Renditeentwicklung des Goldes vor Augen zu haben. In den Finanzmedien wird sie häufig nicht oder nicht sinnvoll ausgewiesen. So wissen viele Menschen beispielsweise nicht, dass der Goldpreis (USD/oz) in den letzten etwa 20 Jahren um jahresdurchschnittlich knapp 8 Prozent angestiegen ist, während der DAX-Aktienmarktindex nur um durchschnittlich 4,3 Prozent pro Jahr zugelegt hat. Zweifel an der "Versicherungsfunktion" des Goldes sind vor allem im Zuge der Coronavirus-Krise laut geworden. Nach dem Motto: "Gold hat sein Versprechen nicht gehalten." Wie hat sich das Gold in dieser Zeit, auch im Vergleich zu anderen Anlagearten entwickelt? Aufschluss gibt Abb. 1.Wie zu erkennen ist, hat der US-Aktienmarkt seit Ende 2019 um knapp 33 Prozent zugelegt (in der Spitze um gut 50 Prozent). Der Goldpreis stieg im Betrachtungszeitraum um 21 Prozent (in der Spitze um fast 35 Prozent). Das war zwar weniger als der Aktienkurszuwachs, aber es war deutlich mehr als der Anstieg der Konsumgüterpreise um 15 Prozent. Anders gesagt: Der Goldpreisanstieg überstieg die Inflation des US-Dollar. Das Gold war so gesehen ein guter Inflationsschutz - und hat den US-Dollar ‚outperformed‘. Vor allem auch im Vergleich zu langlaufenden US-Staatsanleihen war Gold vorteilhaft: Sie gaben im Betrachtungszeitraum um 4 Prozent nach.Gold hat also genau das gemacht, was man erwarten sollte: Es hat sich als eine stabilere Währung erwiesen als der US-Dollar (beziehungsweise andere ungedeckten Währungen). Und es gibt weiterhin gute Gründe zu vermuten, dass das Gold diesen Dienst seinem Besitzer auch künftig in überzeugender Weise liefern wird (siehe hierzu diesen Aufsatz).© Prof. Dr. Thorsten PolleitAuszug aus dem Marktreport der Degussa Goldhandel GmbH