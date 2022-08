Baby-Schwund, Lebensmittel-Skandal?!, Energie-Chaos & ein irrwitziger Millionengewinn

Viele Länder in Europa weisen einen starken Geburtenschwund auf. Experten sind ratlos.In Finnland regiert eine Party-Queen, die vielleicht nicht kompetent ist, aber die nötigen Verbindungen hat und deren Land also großer Nachbar Rußlands der Nato beitreten will.Das Energie-Chaos nimmt weiter seinen Lauf und mittlerweile übertreffen die Strompreise in Frankreich (1 Jahr forward) die von Deutschland. Es knirscht im Gebälk der Bundesregierung und FDP-Mann Kubicki fordert die Öffnung von Nord Stream 2.Eine einzigartige Krise entwickelt sich, die es so wohl noch nie gab, so Pawel Smijew. Eine Krise, die sich aus fälliger Wirtschaftskrise, Energie- und Nahrungsmittelkrise zusammensetzt und unglaubliche Sprengkraft hat. In dieser Lage kommt in den USA (möglicherweise woanders ebenfalls) der Verdacht auf, daß Lebensmittelrückrufaktionen genutzt werden, um gute Waren billig einzubunkern, bei den Superreichen. Regelmäßig fehlt es an Geschädigten der angeblich beeinträchtigten Ware.Rußland verlegt Kampfflugzeuge mit Überschallraketen in seine Exklave Kaliningrad, die Spannungen steigen.Und noch eine Räuberpistole, bei der ein "einfacher" Mathestudent mit Bed Bath & Beyond, einem Pleiteunternehmen, aus 27 Mio. $ einen Gewinn von 110 Mio. $ zaubert.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)