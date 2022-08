Gold - Erholung seit Ende Juli in Gefahr

Nach der Verteidigung der Unterseite der Handelsspanne der letzten Jahre bei 1.670 USD, startete Gold eine Erholung, die im Bereich der Hürde bei 1.820 USD abgebremst wurde. Seither dominiert eine Korrektur das Geschehen, die am Freitag bereits unter den Support bei 1.755 USD führte. Damit wurde ein erstes bärisches Signal aktiviert, das eine Ausdehnung dieser Korrekturphase nahelegt. Sollte der Goldpreis nicht im Bereich von 1.740 USD wieder an die alte Stärke anknüpfen, drohen weitere Abgaben.Noch könnte die Käuferseite mit einer Verteidigung der 1.740-USD-Marke zumindest eine Erholung in Richtung 1.755 und darüber 1.780 USD einleiten. An dieser Hürde wäre dann mit einer weiteren Korrekturbewegung zu rechnen, ehe ein Anstieg über die Marke zu einer Kaufwelle bis 1.820 USD und damit einer Fortsetzung des Anstiegs folgen kann.Setzt der Wert dagegen unter 1.730 USD zurück, dürften weitere Verluste bis 1.720 USD folgen. Dort müssten die Bullen zwingend aktiv werden und eine Erholung starten. Andernfalls wäre bei einem Bruch der Marke ein Verkaufssignal aktiviert, der Anstieg vom Juli gekontert und damit auch ein Einbruch bis 1.670 USD möglich. An dieser Stelle dürfte es dann aber zu einer deutlicheren Gegenbewegung und im bullischen Fall zu einem großen Doppelboden kommen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG