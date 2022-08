Epizentrum Gaskrise: Wer sind die Verantwortlichen dieser Energiepolitik?

Die zugegebenermaßen hausgemachte Gaskrise in Europa nimmt immer absurdere Formen an. Bevor - auf Befehl der USA - die Genehmigung für die North Stream 2-Pipeline verhindert wurde, deckte sich Polen sowohl aus russischen Lieferungen als auch zum Teil mit Gas aus deutschen Gasspeichern ein. Damit fehlen wegen der Hilfsbereitschaft Deutschlands gegenüber Polen nun entscheidende Erdgas-Mengen für den eigenen Bedarf im Winter.Denn ohne die "zweite Röhre“ aus Russland besteht nun ein Engpass, der es für Deutschland und seine Industrie überlebensnotwendig macht, rechtzeitig durch Auffüllen hier vorhandener Gasspeicher den Mehrverbrauch im Winter abdecken zu können.Unsere "lieben Freunde“ aus den USA und Frankreich scheinen aber ein gesteigertes Interesse daran zu haben, daß Deutschland ohne ihre Zustimmung nicht energiesicher sein soll. Nur so lässt sich erklären, daß die in die westlichen Netzwerke eng verflochtene Partei der Grünen bereits seit den 1980er Jahren Deutschlands Energiesicherheit zu sabotieren versucht.Nach der deutschen Erfindung eines weitgehend unfallfreien Reaktortyps in Jülich verhinderten die Grünen mit ihren transatlantischen Partnern jegliche Neubauten dieser technologisch führenden Kernkraftwerke und bescherten den Wettbewerbern aus USA (General Electric) und Frankreich (Alstom) 40 weitere lukrative Jahre für den Verkauf und Bau ihrer veralteten Kernkraftwerke weltweit.Milliarden Subventionen an grüne Parteifreunde brachten zwar diesen persönlich, aber weder "SolarWorld“ noch der deutschen Solarindustrie überhaupt den gewünschten Weltmarktvorsprung. Die Solartechnik musste den Chinesen überlassen werden, weil von den Grünen und ihren sozialistischen Partnern im Parlament sukzessive zu schwerwiegende Standortnachteile für Deutschland errichtet wurden.Und auch bei den unbedingt erforderlichen "Ausgleichswasserkraftwerken“ (sogenannte Pumpspeicherkraftwerke) zur Stabilisierung des Stromnetzes und zur Speicherung nennenswerter Energiekapazitäten wurden erhebliche Kapazitäten ins Ausland verkauft und/oder stillgelegt.Jetzt lösen die Grünen ihr Versprechen von vor fast 10 Jahren ein, die Handels- und Energiebeziehungen zu Russland endgültig zu beenden. Schon 2016 verkündete Robert Habeck (Grüne) bei seiner Wahl zum Parteivorsitzenden, daß er diese Ziele umsetzen werden. Genau dieses Wahlversprechen und seine zerstörerischen Folgen bekommen wir jetzt zu spüren.Es ist die Bundesregierung in Kooperation mit der US-hörigen Europäischen Union (EU), die über Sanktionen, künstliche Preiserhöhungen z.B. für Gas und Lieferkettenunterbrechungen die Energiekrise absichtlich und bewusst herbeiführte.So ist es die Bundesregierung, die mit ihren europäischen Mittätern dafür sorgte, daß langfristige Lieferverträge mit langfristigen Gleitpreisbindungen abgeschafft und damit die Gaspreis Explosion überhaupt erst ermöglicht wurde. Dieselben "Täter“ verhinderten multiple Versorgungsinfrastrukturen für Energie sowie vorbeugende vertragliche Absicherungen. Schlimmer noch: das NATO-Grenzland Polen bekam nicht nur die meisten europäischen Subventionen, sondern zusätzlich auch eine weitgehende Energie- und Gassicherheit, weitgehend auf Kosten deutscher Kapazitäten.Doch statt daß Polen eine gewisse Dankbarkeit zeigt, kommt es nun ganz anders. Die deutsche Bitte, im Rahmen europäischer Solidarität im Notfall auch das Gas zu teilen, wurde von Warschau mit milliardenschwerer Erpressung beantwortet. Polen will ungerechtfertigt milliardenhohe Reparationszahlungen zusätzlich zu den hunderten Milliarden Euro-Subventionen aus deutschen Steuermitteln erhalten, wenn es im Gegenzug den "Energiesaboteuren“ in Berlin bei ihrem hausgemachten Energieengpass helfen soll. Daß ein gewisser Teil dieser polnischen Reserven aus deutschen Gasspeichern stammt, wird selbstverständlich verschwiegen.So ist sie also, die europäische Solidarität.Solange Deutschland und seine Sparer ausgeplündert werden können, hält man eng zusammen, sobald etwas zurückgegeben werden soll, ist die europäische Solidarität vorbei.Dabei ist auch der polnischen Regierung ein großer Anteil an der heutigen Energiekrise zuzurechnen. Schließlich setzte sie sich bei den amerikanischen "Freunden“ dafür ein, daß eine Verbesserung der Energieversorgungssicherheit Deutschlands durch die Inbetriebnahme von North Stream 2 verhindert wurde. So hat sich Deutschland außerhalb seiner Grenzen mit seiner wohl "dümmsten Energiepolitik“ zum Gespött der ganzen Welt gemacht.© Vertrauliche MitteilungenAuszug aus den " Vertrauliche Mitteilungen ", Nr. 4509