Diebstahl von Goldspänen: Fast vier Jahre Gefängnis

Ein 50-jähriger Mann ist am Freitag in Pforzheim wegen "gewerbsmäßigen Diebstahls" zu drei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt worden. Er hatte an seinem Arbeitsplatz rund 20 Kilogramm Goldspäne gestohlen. Dies berichtet u. a. die Süddeutsche. Der Mann arbeitete für einen Trauringhersteller in Pforzheim.Bei der Produktion von Goldringen fallen Späne des Edelmetalls an. Diese nahm der Verurteilte mit nach Hause und schmolz sie in seinem Gartenhaus zu Barren, die er dann verkaufte. Das Geld investierte er in Pool, Wintergarten und Autos, heißt es.Die Straftaten wurden von Mitte 2019 bis Ende 2021 begangen. 27 Fälle von Diebstahl wurden gestanden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft beläuft sich der Schaden auf rund 960.000 Euro.Die tatsächliche Strafe könnte allerdings höher ausfallen, denn die Staatsanwaltschaft war ursprünglich von 66 Fällen und einem Schaden von mehr als 1,6 Mio. Euro ausgegangen. In den übrigen Fällen will der ehemalige Mitarbeiter das Gold lediglich an einen Hehler weitervermittelt haben, gestohlen habe er es nicht. Dies könnte in einem neuen verfahren geklärt werden.© Redaktion GoldSeiten.de