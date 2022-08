David Morgan: Silber steht Angebotskrise bevor

David Lin sprach für Kitco News kürzlich mit David Morgan über die aktuelle und die zu erwartende Lage am Silbermarkt.Laut dem Gründer und Autor des Morgan Report werden die Silbervorräte in nicht zu ferner Zukunft erschöpft sein und die industrielle Nachfrage dürfte in den nächsten zehn Jahren "das gesamte verfügbare Silber aufsaugen". Dies werde die Silberpreise steigen lassen und das Metall zur besten Investition seit Jahrzehnten machen. Das Silberangebot könnte innerhalb weniger Jahrzehnte ausgehen, glaubt Morgan."Wenn man einen langen Zeithorizont hat, etwa zehn Jahre oder mehr, kann ich mir nichts vorstellen, was besser wäre als eine Silberinvestition", so der Branchenexperte."Die U.S. Geological Survey hat gesagt, dass Silber das erste Element im Periodensystem wäre, das so knapp werden würde, und das ist schon ein paar Jahre her", erklärt er. "Allein die industrielle Seite wird wahrscheinlich irgendwann das gesamte verfügbare Silber aufbrauchen."Es existiere kein guter industrieller Ersatz für Silber: "Nichts reflektiert das Licht so gut wie Silber, und nichts leitet die Elektrizität so gut wie Silber. Die meisten Silberanwendungen sind absolut unerlässlich und unersetzlich. Es gibt keinen Ersatz."© Redaktion GoldSeiten.deHinweis: Der Brief "Der Morgan Report" kann in deutscher Sprache unter www.morgan-report.de abonniert werden.