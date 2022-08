Canada Silver Cobalt beginnt mit Freilegen von Ausbissen, Entnahme von Schlitzproben und bereitet Diamantkernbohrungen vor

- Das Konzessionsgebiet Eby-Otto befindet sich in einer erstklassigen geologischen Umgebung mit an der Oberfläche identifizierten mineralisierten Gängen und liegt in der Nähe der Cadillac-Larder Lake-Verwerfung und einer bestehenden hochgradigen Goldmine.Coquitlam, 22. August 2022 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Silver Cobalt) gibt bekannt, dass das Unternehmen vor Kurzem damit begonnen hat, die Feldarbeiten der Phase 1 seines Explorationsplans im Goldkonzessionsgebiet Eby-Otto in der Nähe von Kirkland Lake voranzutreiben.- mehrere wichtige Bereiche für das Freilegen von Ausbissen und die Entnahme von Schlitzproben identifiziert. Alle Genehmigungen für das Freilegen von Ausbissen liegen vor. Das Unternehmen hat das Team entsendet, um in den Gebieten mit den Arbeiten zu beginnen, die bereits zugänglich sind, und wird die Feldarbeiten ausweiten, sobald die Zugangswege angelegt sind. Die Entnahme der Schlitzproben wird während des Freilegens der Aufschlüsse erfolgen.- Konsultationen mit den Matachewan First Nations eingeleitet. Ein Besuch vor Ort mit dem Komitee ist für den 26. August geplant.- die Anordnung der Wege für den Transport der Bohrgeräte identifiziert und geplant, die den Zugang zu den wichtigsten Stellen innerhalb des Konzessionsgebietes ermöglichen werden. Der Wald und das Gelände bei Eby-Otto sind sehr dicht und manchmal schwer zu durchqueren. Die Schaffung dieser Wege wird unserem Team den Zugang zu diesen wichtigen Gebieten ermöglichen und sie werden gleichzeitig als Wege für den Transport der Bohrgeräte dienen, sobald die Bohrungen beginnen.- die Arbeiten zur Vorbereitung der Zugangswege für die bevorstehende Bohrkampagne im Herbst dieses Jahres aufgenommen.Das Unternehmen hat bereits die drei für das Konzessionsgebiet geplanten Explorationsphasen umrissen:Phase 1: Die erste Phase wird eine erste Standortbewertung umfassen, um die Logistik zukünftiger Arbeiten zu bestimmen und dem Unternehmen Zeit zu verschaffen, damit alle anstehenden erforderlichen Genehmigungen für Explorationsarbeiten an der Oberfläche eingeholt werden können. Eine Vermessung der wichtigsten Geometer-Eisenstäbe (SIB, Standard Iron Bars), der alten Claim-Pfosten und der Zugangspunkte wird durchgeführt, um ausgewählte bestehende ausgeholzte Vermessungsrasterlinien zu aktualisieren. Eine geologische Gesamtbewertung wird auf der Grundlage von Feldarbeiten durchgeführt werden, die geologische Kartierungen, das Freilegen wichtiger Ausbisse und möglicherweise weitere geochemische MMI-Untersuchungen oder gezielte und detaillierte geophysikalische Bodenuntersuchungen umfassen, falls das technische Team dies für erforderlich hält. Im Rahmen von Phase 1 hat das Unternehmen vor Kurzem eine drohnengestützte Magnetik-Untersuchung auf dem gesamten Claim-Paket abgeschlossen, die von EarthEx Geophysical Solutions Inc. durchgeführt wurde. Die Untersuchung wurde in einem ausreichend engen Linienabstand und in einer ausreichend geringen Höhe durchgeführt, um kleinere Strukturen, wie etwa Gangsysteme, aufzulösen und sichtbar zu machen.Phase 2: Die zweite Explorationsphase wird auf den Ergebnissen von Phase 1 basieren und Diamantkernbohrungen einschließen, um spezifische regionale Strukturen auf der Grundlage der ersten geophysikalischen Daten der drohnengestützten Magnetik-Untersuchung, historischer geologischer Daten, regionaler Geophysik, geologischer Kartierungen und bestehender elektromagnetischer (EM) Untersuchungen, die von Geologe Doug Robinson vor dem Erwerb des Konzessionsgebietes durch das Unternehmen durchgeführt wurden, zu durchteufen.Phase 3: Die dritte Explorationsphase wird auf den in Phase 2 beschriebenen Bohrungen und Feldarbeiten aufbauen. Sobald die 3D-Inversion der drohnengestützten Magnetik-Untersuchung vorliegt und die Daten interpretiert wurden, wird das technische Team diese Daten mit den bekannten Mineralisierungen, die bei den Feldarbeiten identifiziert wurden, korrelieren, um die Ziele weiter zu verfeinern und die Explorationsarbeiten entsprechend anzupassen.Das Unternehmen verfügt jetzt über drei Optionsvereinbarungen, die 1.000 ha des Konzessionsgebietes Eby-Otto erfassen und eine Streichlänge von etwa 5 km entlang der Verwerfung Eby-Otto und entlang eines wichtigen Alterationstrends (OGS OFR 6184) abdecken. Das Konzessionsgebiet befindet sich im Goldbezirk Kirkland Lake im Nordosten Ontarios und liegt nur 5 km von Agnico-Eagles produzierender, hochgradiger Goldmine Macassa entfernt.Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden unter der Aufsicht von Matthew Halliday, P.Geo. (PGO), President und COO von Canada Silver Cobalt Works Inc. erstellt, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101. Canada Silver Cobalt Works Inc. entdeckte vor Kurzem ein bedeutendes hochgradiges Silbergangsystem im Gebiet Castle East, 1,5 km entfernt von der zu 100 % unternehmenseigenen, ehemals produzierenden Mine Castle in der Nähe von Gowganda (Ontario) im produktiven erstklassigen Silber-Kobalt-Bezirk im Norden Ontarios. Das Unternehmen hat ein 60.000 m langes Bohrprogramm abgeschlossen, das auf die Erweiterung der Lagerstätte abzielt; eine Aktualisierung der Ressourcenschätzung ist in Arbeit.Im Mai 2020 veröffentlichte das Unternehmen auf Grundlage eines kleinen ersten Bohrprogramms die erste NI 43-101-konforme Ressourcenschätzung der Region. Diese enthielt insgesamt 7,56 Millionen Unzen Silber in der vermuteten Kategorie. In 27.400 Tonnen Material aus zwei Teilbereichen (1A und 1B) der Robinson Zone, beginnend ab einer senkrechten Tiefe von rund 400 Metern, war sehr hochgradiges Silber (8.582 Gramm pro Tonne [ungedeckelt] oder 250,2 Unzen pro Tonne) enthalten. Bitte beachten Sie, dass Mineralressourcen, die keine Mineralreserven darstellen, nicht notwendigerweise wirtschaftlich rentabel sind - siehe Pressemeldung von Canada Silver Cobalt Works vom 28. Mai 2020). Referenzierter Bericht: Rachidi, M., 2020, NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimate for Castle East, Robinson Zone, Ontario, Canada, Gültigkeitsdatum 28. Mai 2020; Unterschriftsdatum 13. Juli 2020.Das Unternehmen besitzt: (1) 14 Batteriemetallkonzessionsgebiete in Nord-Quebec, wo es vor kurzem ein fast 15.000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Graal abgeschlossen hat; und (2) das aussichtsreiche 1.000 Hektar große Goldgrundstück Eby-Otto in der Nähe der hochgradigen Mine Macassa von Agnico Eagle in der Nähe von Kirkland Lake, (Ontario), wo es 2022 Explorationsarbeiten durchführen wird.Die Vorzeige-Silber-Kobalt-Mine Castle von Canada Silver Cobalt und das 78 Quadratkilometer große Konzessionsgebiet Castle weisen starke Explorationsmöglichkeiten für Silber, Kobalt, Nickel, Gold und Kupfer auf. Mit einem unterirdischen Lagerstättenzugang bei der zu 100 % unternehmenseigenen Mine Castle, einer außergewöhnlichen hochgradigen Silberentdeckung bei Castle East, einer Pilotanlage für die Herstellung von kobaltreichem Konzentrat mittels Gravitation, einer Verarbeitungsanlage (TTL Laboratories) in der Stadt Cobalt und einem geschützten hydrometallurgischen Verfahren, dem Re-2Ox-Verfahren, für die Herstellung von Kobaltsulfat in technischer Qualität sowie Nickel-Mangan-Kobalt-(NMC)-Formulierungen, ist Canada Silver Cobalt aus strategischer Sicht bestens gerüstet, um sich als kanadischer Marktführer im Silber-Kobalt-Sektor zu positionieren. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.canadasilvercobaltworks.com.Frank J. BasaFrank J. Basa, P. Eng., Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P.Eng., Chief Executive Officer416-625-2342Canada Silver Cobalt Works Inc.3028 Quadra CourtCoquitlam, B.C., V3B 5X6CanadaSilverCobaltWorks.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen: Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die unter anderem Aussagen über künftige Finanzierungen gemäß dem oben erwähnten Basis-Shelf-Kurzprospekt sowie Aussagen über künftige Ereignisse und Bedingungen beinhalten, die verschiedenen Risiken und Ungewissheiten unterworfen sind. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten sind Kommentare, die sich auf das Ressourcenpotenzial, bevorstehende Arbeitsprogramme, geologische Interpretationen, den Erhalt und die Sicherheit von Mineralgrundstückstiteln, zukünftige Finanzierungen, die Verfügbarkeit von Mitteln und anderes beziehen, zukunftsgerichtet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Aussagen abweichen. Allgemeine Geschäftsbedingungen sind Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Eine detaillierte Erörterung der Risikofaktoren von Canada Silver Cobalt ist im Jahresbericht des Unternehmens vom 19. Juli 2021 für das am 31. 