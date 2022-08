Powells Put: Kein Geld & keine Zeit mehr

Trotz aller Fanfaren und Jubelrufe, die man in den Mainstream-Finanzmedien hört, war der jüngste Aufschwung der Aktienkurse lediglich eine eher langweilige Bärenmarktrally. Bullenmärkte werden nicht durch eine schwächelnde Weltwirtschaft, sehr hohe Inflationsraten und die restriktivste Straffungspolitik der Zentralbanken in der Geschichte hervorgerufen. Trotz dieser Dynamiken haben die Aktienkurse inzwischen eine vollkommen weiche Landung der US-Wirtschaft vollständig eingepreist.Wie sonst könnte man den Handel beim 17,5-fachen der überschwänglichen Gewinnschätzung des S&P 500 für 2023 von 245 Dollar laut FactSet beschreiben? Bedenken Sie, dass die 6 Billionen Dollar an Helikoptergeld 2021 auslaufen und das Gewinnwachstum für das zweite Quartal 2022 bei negativen 4% liegt, den Energiesektor ausgenommen. Dennoch rechnet die Wall Street für 2023 mit einem Anstieg des Gewinns je Aktie um 50% gegenüber dem Niveau vor COVID.Dennoch sind die Verbraucher nach wie vor einer Flut von negativen Schocks ausgesetzt: Ein umgekehrter Vermögenseffekt durch fallende Aktien- und Anleihekurse. Die nahezu vollständige Einstellung der Cash-out-Refinanzierung und der damit verbundenen niedrigeren Hypothekenzahlungen, die im Jahresvergleich um über 80% gesunken sind. Anämisches BIP- und Gewinnwachstum. Sinkende Realeinkommen. Und zusätzlich zu all dem müssen wir uns immer noch mit aggressiven Leitzinserhöhungen und einer doppelt so hohen QT-Dosis herumschlagen.Die Wall Street versucht, Sie davon zu überzeugen, dass der Höhepunkt der Inflation zu einer Kehrtwende von Powell in Richtung Taubenhaftigkeit führen wird. Eine taubenhafte Fed ist eine Fed, die die Zinsen auf 0% senkt und QE betreibt. Die Spitzeninflation, die immer noch drei- bis viermal so hoch sein wird wie die Zielrate, sollte die Fed jedoch nur dazu veranlassen, ihre Zinserhöhungen von 75 Basispunkten auf 50 Basispunkte zu reduzieren. Im Zeitalter der Neudefinition der Bedeutung von Rezessionen und Bärenmärkten wird ein taubenhafter Zentralbanker nun als jemand definiert, der die Zinsen "nur" um 50 Basispunkte anheben möchte.In der Zwischenzeit werden ab September jeden Monat 95 Milliarden Dollar an Basisgeld vernichtet. Dies wird vor dem Hintergrund eines fallenden Aktienmarktes, sinkender Immobilienpreise und eines möglichen Anstiegs der Arbeitslosenquote geschehen. Und für diejenigen, die noch einen Job haben, werden die Realeinkommen weiter sinken. Niedrigere Anleiherenditen und ein Höchststand der Inflation gaben im Juli den Startschuss für höhere Aktienkurse. Doch die Euphorie über eine steigende Inflationsrate dürfte bald nur noch ein weiteres Signal für ein ins Stocken geratenes Wirtschaftswachstum sein.Der Index der National Association of Realtors für die Erschwinglichkeit von Wohnraum, der die Hauspreise, Hypothekenzinsen und das Familieneinkommen berücksichtigt, fiel im Juni auf 98,5. Dies ist der niedrigste Stand der Erschwinglichkeit in den letzten 33 Jahren. Die Hypothekenkosten sind im Juni um 54% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Und der Medianpreis für ein bestehendes Haus liegt im Juni bei 423.000 Dollar. Vor 33 Jahren waren es nur 94.000 Dollar. Aber was will man auch anderes erwarten, wenn nicht gewählte Gelddruckverrückte die Kontrolle über die Geldmenge haben?Mit anderen Worten, ein Haus, das nichts anderes tut, als im Laufe der Jahre immer mehr zu verfallen, hat 350% an Wert gewonnen. Diese Wertsteigerungsrate war im Laufe der Jahrzehnte um ein Vielfaches höher als die Einkommen. Der Immobilienmarkt ist dysfunktional und stellt einmal mehr ein systemisches Risiko dar. Mit einem Anteil von 40% am Kern-CPI muss der Anstieg der Immobilienpreise in eine vertretbare Größenordnung zurückgeführt werden, um die Inflation zu zähmen, und das wird noch viele Monate lang eine restriktive Haltung der Fed erfordern.Der US-Häuslebauer-Index für August fiel auf 49 und damit in den Bereich der Kontraktion - Volkswirtschaftler hatten mit einem Wert von 54 gerechnet. Die Zahl der Baubeginne sank um 9,6%, und der Bau von Einfamilienhäusern ging im Jahresvergleich um 18,5% zurück.Das letzte Mal, dass die Fed den Leitzins über 2,25% anhob, war am 27. September 2018. Zur gleichen Zeit führte sie eine quantitative Straffung (QT) in Höhe von 45 Milliarden Dollar im Monat durch. Dies führte dazu, dass der S&P 500 bis zum Jahresende 20% und der Russell 2000 28% ihrer jeweiligen Werte einbüßten. In diesem Zeitraum betrug das BIP-Wachstum 3%. Das Gemetzel an den Märkten war so heftig, dass der Fed-Vorsitzende Powell versprechen musste, die Zinsen bis Ende Dezember nicht mehr zu erhöhen. Damals konnte er es sich jedoch leisten, die Zinswende zu vollziehen, da der Consumer Price Index nur 1,9% betrug.Heute liegt die effektive Fed Funds Rate ähnlich wie im Herbst 2018 bei 2,3% und steuert bis zum Jahresende auf 3,3% zu. Doch im Gegensatz zu der starken Wirtschaft im Jahr 2018 war das BIP-Wachstum in der ersten Hälfte dieses Jahres negativ und wird laut der Atlanta Fed im dritten Quartal voraussichtlich nur 1,6% betragen. Auch das Tempo der QT ist mehr als doppelt so hoch wie im Jahr 2018. Darüber hinaus ist der Aktienmarkt heute teurer und die Wirtschaft ist stärker gehebelt als jemals zuvor in der Geschichte vor dem Beginn dieses Jahres.Und was den viel erwarteten Powell-Pivot angeht, so ist eine Verbraucherpreisinflation von 8,5% eine viel größere Hürde, die es zu überwinden gilt, als jemals zuvor in den letzten vierzig Jahren. Dem "Put" von Powell auf Aktien fehlt es deutlich an Geld und Zeit.Anstatt der FOMO-Rally hinterherzulaufen, ist es daher viel klüger und für Ihre finanzielle Gesundheit vorteilhafter, sich auf das vorzubereiten, was als Nächstes passiert: eine globale Rezession, die das Geld in US-Staatsanleihen und den US-Dollar treibt und aus den Aktien heraus. Zumindest so lange, bis Powell die Möglichkeit hat, zu QE und ZIRP zurückzukehren, was den Dollar in den Keller treiben und die Stagflation unaufhaltsam machen wird.Einige Permabullen vergleichen den heutigen Markt mit dem von 1982. Damals hatte die Inflation ebenfalls ihren Höhepunkt erreicht. Damals senkte der Fed-Vorsitzende Paul Volcker die Zinssätze von 15% im März '82 auf 8,5% zum Jahresende. Die einzige auffällige Ähnlichkeit zwischen 1982 und heute besteht darin, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat. Allerdings senkt die Fed die Zinsen zu diesem Zeitpunkt nicht. Wie bereits erwähnt, verlangsamt Powell lediglich das Tempo der Zinserhöhungen von 75 Basispunkten auf 50 Basispunkte.Und anders als vor 40 Jahren betreibt die Fed die zerstörerischste Geldvernichtung der Geschichte - mehr als eine Billion Dollar im Jahr in den nächsten 2 bis 2,5 Jahren. Am wichtigsten ist, dass das KGV des S&P 500 im Jahr 1982 nur 7,7 betrug - und nicht das überbewertete KGV von 21,5, das wir heute sehen. Auch die gesamte Marktkapitalisierung von Aktien als Prozentsatz der zugrundeliegenden Wirtschaft betrug vor 40 Jahren nur 34% und nicht die überschwänglichen 170%, die wir heute erleben. Und es ist auch kein Ronald Reagan im Amt, der die Steuern senkt und die Vorschriften reduziert.Es gibt keine Zeit in der Geschichte, die mit der heutigen rekordhohen Inflation und den überbewerteten Aktien-, Renten- und Immobilienmärkten vergleichbar wäre. Dieser dysfunktionale und deformierte Markt ist anfällig für Kurseinbrüche von 30% oder sogar mehr als 50% - so wie es in der Vergangenheit der Fall war und auch in Zukunft noch wahrscheinlicher sein wird. Ein solches Massaker in Ihrer Altersvorsorge zu vermeiden, ist eine wirklich gute Idee. Daher ist es die klügste Art zu investieren, wenn man diese Inflations-/Deflationszyklen erfolgreich durchläuft.© Michael PentoDer Artikel wurde am 22. August 2022 auf www.pentoport.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.