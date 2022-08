Marvel Discovery: Aktueller Stand der Feldaktivitäten auf Duhamel

Vancouver, 23. August 2022 - Marvel Discovery Corp. (TSX-V: MARV), (Frankfurt: O4T), (MARVF: OTCQB); (Marvel oder das Unternehmen) freut sich, über die Ergebnisse unserer jüngsten Feldkampagne auf dem Ni-Cu-Co-PGE- und Ti-V-Cr-Konzessionsgebiet Duhamel zu berichten, das sich 350 Kilometer (km) nördlich von Quebec City (Quebec) befindet (Abbildung 1).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67166/22-08-23MARVEL-DEPRcom.001.jpegAbbildung 1. Regionale Lage des Konzessionsgebietes DuhamelIm Anschluss an die vor kurzem abgeschlossene Auswertung von magnetischen und TDEM-Flugmessungen, bei denen mehrere vorrangige Zielgebiete ermittelt wurden, entsandte Marvel ein Erkundungsteam zur genaueren Untersuchung am Boden. Das Team entdeckte ein neues Vorkommen innerhalb des Houliere-Blocks, das mit einer im Rahmen der Flugmessungen neu identifizierten EM-Anomalie zusammenfällt. Das Team setzte dann ein Beep Mat-Instrument ein, um den genauen Standort der oberflächennahen Zone zu bestimmen, sowie ein tragbares XRF-Instrument, um die potenzielle Höffigkeit dieses neuen Vorkommens unmittelbar zu ermitteln. Das Vorkommen zeichnet sich durch verwittertes, ultramafisches Gestein aus, das die Schürfer als Rottenstone-Vorkommen bezeichnet haben. Die XRF-Analyse ausgewählter Proben ergab stark anomale Kupfer-, Nickel- und Kobaltwerte, typische Bestandteile eines magmatischen Ni-Cu-Sulfidsystems. Die Proben wurden für eine vorrangige Analyse an das Labor geschickt.Die nächsten Schritte umfassen Abtragungs- und Reinigungsarbeiten bei der mineralisierten Zone, gefolgt von Schlitzprobenahmen zur Bestimmung ihrer Ausmaße. Darüber hinaus werden die Prospektionsarbeiten im östlichen Teil des Konzessionsgebiets Duhamel fortgesetzt.Karim Rayani, President und CEO, sagt dazu: Wir sind von den Ergebnissen unseres ersten Schürfprogramms bei Duhamel begeistert, und die Entdeckung eines neuen Vorkommens in der ersten Woche ist ein gutes Zeichen für den weiteren Verlauf unserer Feldkampagne. Die hochgradig anomalen XRF-Werte unseres neuen Vorkommens müssen zwar noch durch eine Laboranalyse bestätigt werden, doch wenn die Abtragungen darauf hindeuten, dass das neue Vorkommen umfangreicher ist, als was bisher freiliegt, werden wir umgehend Bohrgenehmigungen beantragen und gleichzeitig unser Schürfprogramm erweitern.Das Projekt Duhamel befindet sich zwischen den Deformationszonen (oder Gebieten) des Chutes-des-Passes- und des Pipmuacan-Reservoirs im zentralen Teil der proterozoischen geologischen Provinz Grenville. Das Konzessionsgebiet Duhamel zeichnet sich durch das Vorhandensein großer mafischer bis ultramafischer Intrusionskörper aus, die sich am nördlichen Rand der Anorthosit-Folge Saguenay-Lac-Saint-Jean (SAGLSJ) befinden, einem der größten Anorthosit-Intrusionskörper der Welt. Das Lagerstättengebiet Chute-des-Passes-Pipmuacan enthält zahlreiche Massivsulfid- und Eisenoxidvorkommen, die von der Regierung der Provinz Quebec anerkannt und dokumentiert wurden (Sigeom, Abbildung 2).https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67166/22-08-23MARVEL-DEPRcom.002.jpegAbbildung 2. Ni-Cu-Co und Fe-Ti-P-V-Mineralvorkommen in den Gebieten Chute-des-Passes und Pipmuacan (modifiziert von Hébert et Cadieux, 2002)Mike Kilbourne, P. Die bereits seit mehr als 25 Jahren an der TSX Venture Exchange gelistete Firma Marvel ist ein aufstrebendes kanadisches Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen widmet sich der systematischen Exploration seiner umfangreichen Konzessionsgebiete in:- Neufundland (Projekte Slip, Gander North, Gander South, Victoria Lake, Baie Verte und Hope Brook - Goldprospektionsgebiete)- Atikokan, Ontario (BlackFly - Goldprospektionsgebiet)- Elliot Lake, Ontario (East Bull - Ni-Cu-PGE-Entdeckung)- Quebec (Duhamel - Ni-Cu-Co-Prospektionsgebiet & Titan-, Vanadium- und Chromprospektionsgebiete)- Prince George, British Columbia (Wicheeda North - Prospektionsgebiet mit Seltenen Erden) 