Der freie Fall der Aktienmärkte wird sich fortsetzen; 5 bis 10 Jahre lang keine neuen Hochs  Gareth Soloway

Mitte Juni dieses Jahres startete eine Aktienmarktrallye, die sich Mitte August umkehrte. Wie Gareth Soloway jüngst im Kitco-Interview erklärte, ist die Volatilität noch nicht vorbei und die Aktien dürften sogar neue Tiefststände erreichen.Laut dem Chefmarktstrategen von InTheMoneyStocks.com sei es möglich, dass die Aktien erst in vielen Jahren wieder ihre Höchststände von 2021 erreichen werden: "Der Aktienmarkt hat seine Höchststände im Jahr 2021 erreicht. Wir werden diese Hochs erst in fünf bis zehn Jahren wieder erreichen."Schuld daran seien die sich verschlechternden makroökonomischen Bedingungen. "Der Geist aus der Flasche, die Inflation, wird für lange, lange Zeit nicht auf 2% oder darunter zurückgehen. Das bedeutet, dass die Federal Reserve nicht in der Lage sein wird, uns aus den kommenden Rezessionen herauszudrucken, vor allem nicht aus der nächsten", so Soloway. Eine Wirtschaft, die sich in einer Stagflation befinde, dauere jahrelang an, und belaste die Aktienkurse und die Gewinne.Investoren und Trader sollten in Zukunft Aktien selbst auswählen, so der Experte: "Ich denke, man sollte sich von den Indizes selbst fernhalten und sich nach neuen Technologien umsehen, nach Aktien mit einer guten Dividende zum Beispiel."Soloway bleibt zudem bei seiner Einschätzung, dass Gold bis zum Ende dieses Jahres das Asset mit der besten Wertentwicklung sein wird.© Redaktion GoldSeiten.de