Meridian Mining UK Societas: Daten zur Ressourcen-Kalkulation übermittelt

Meridian gab gestern bekannt, dass man die Daten für die erste eigene Ressourcen-Kalkulation an die Ressourcen-Spezialisten H&S Consultans übertragen hat: Link Die Daten von 869 Diamantkernbohrungen für knapp 92.000 Bohrmeter wurden eingeliefert, ebenso für 23 Trenches und über 58.000 einzelne Proben:Die Ressourcen-Kalkulation wird bis Ende September erwartet und ich gehe davon aus, dass Meridian Mining die historische Ressource der Cabacal Mine (21,7 Millionen Tonnen mit 0,60% Kupfer und 0,6 g/t Gold) auf rund 40 Millionen Tonnen steigern kann:Alles über 40 Millionen Tonnen nehme ich gerne an, doch das ist mein konservatives Ziel, dass ich nach dieser ersten intensiven Bohrrunde gerne sehen würde.Die neue Kalkulation wird allerdings nur ein Zwischenstopp sein, da man die vielen neuen Funde und Ausdehnungen außerhalb von Cabacal in dieser Kalkulation noch gar nicht berücksichtigen wird. Dies kommt im nächsten oder übernächsten Schritt.Die Firma wird das Bohrprogramm auf der neuen C4-A Gold-Entdeckung ausweiten und will auch ein weiteres Bohrprogramm auf der historischen Santa Helena Mine starten, um dort die Ressource zu bestätigen und auszuweiten.Meridian bleibt mein Favorit im Kupfersektor und die Aktie ist auf ein attraktives Kaufniveau zurückgekommen.© Hannes HusterQuelle: Auszug aus dem Börsenbrief " Der Goldreport