Krankheitswelle, Deutschlands Abstieg, zornige Briten & Öl-Erben auf Abwegen?

Karl Lauterbacht steht erneut in der Kritik, denn etliche seiner Aussagen halten einer Überprüfung nicht stand. Angebliche bahnbrechende Studien entpuppen sich als Luftnummern. Tom Lausen, Datenanalyst, hat herausgefunden, daß mit Aufkommen der C19-Impfung andere Krankheiten deutlich zunahmen. Eine mögliche Kausalität muß geklärt werden.Deutschlands Abstieg beschleunigt sich und nach Angaben des DSGV könnten bald 60% der Bürger nicht mehr in der Lage sein, Geld zu sparen, denn das Einkommen wird für die täglichen Ausgaben benötigt.Ein gewaltiger Wohlstandsverlust zeichnet sich ab, auch getrieben durch den Ruin von Industrie und Handwerk. Ein Brief der Kreishandwerkerschaft Halle-Saalekreis sorgt für Aufsehen. Darin werden ein Ende der Rußland-Sanktionen, die Aufnahme von Verhandlungen und politische Entscheidungen zum Nutzen des deutschen Volkes gefordert.In Großbritannien legt ein Streik der Hafenarbeiter von Felixstowe den wichtigen Containerhafen lahm. Auf der Insel brodelt es und Millionen Briten halten gewaltsame Unruhen für angemessen.Öl-Erben spenden für "Klima-Aktivisten"? Tatsächlich.