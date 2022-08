Nach LBMA-Ausschluss: Russland plant eigene Organisation

Wie Kitco berichtet, beabsichtigt Russland einen eigenen internationalen Standard für Edelmetalle einzuführen, nachdem das Land in Zusammenhang mit den gegen es verhängten Sanktionen von der London Bullion Market Association (LBMA) ausgeschlossen wurde.Das Finanzministerium des Landes erklärte, die Schaffung des neuen Moskauer Weltstandards (Moscow World Standard; MWS) sei von entscheidender Bedeutung, um "das Funktionieren der Edelmetallbranche zu normalisieren" und eine Alternative zur LBMA zu erhalten."Die Grundlage dieser neuen Struktur wird ein neuer, spezialisierter internationaler Edelmetallbroker mit Sitz in Moskau sein, der sich auf den MWS stützen wird", heißt es in einem von russischen Medien zitierten Schreiben des Finanzministeriums.Man erwäge, die Preise der Edelmetalle in den Landeswährungen der wichtigsten Mitgliedsländer oder über eine neue Währungseinheit – wie die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeschlagene neue BRICS-Währung – festzulegen. Dem Preisfixingkomitee würden Zentralbanken und andere große Banken aus der Eurasischen Wirtschaftsunion (EEU) angehören. Zu den Mitgliedsstaaten der EEU gehören Russland, Kasachstan, Weißrussland, Kirgisistan und Armenien.Man wolle die Mitgliedschaft in dieser Organisation für alle Marktteilnehmer attraktiv machen, insbesondere für China, Indien, Venezuela, Peru und andere südamerikanische Länder sowie für Afrika. Laut dem Schreiben würde die Schaffung einer solchen Organisation das Monopol der LBMA schnell zerstören und die stabile Entwicklung der Edelmetallbranche in Russland und der ganzen Welt gewährleisten.© Redaktion GoldSeiten.de