Gary Wagner über die US-Zinspolitik

Am morgigen Freitag wird der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell seine Rede auf dem jährlichen Jackson Hole Symposium in Wyoming halten. Diese soll Aufschluss über die künftige Politik der Fed geben. David Lin von Kitco News nahm dies zum Anlass, um mit Gary Wagner über die Zinspolitik der US-Notenbank zu sprechen.Laut dem Herausgeber von TheGoldForecast.com wird Powell klar angeben müssen, wann die Fed die Zinserhöhungen einstellen wird. "Das Wichtigste, was die Marktteilnehmer verstehen wollen, ist, wann die Federal Reserve aufhören wird, die Zinsen zu erhöhen... und, was noch wichtiger ist, wann sie beginnen wird, die Fed Funds Rate zu senken", so Wagner.Zum bisherigen Vorgehen der Notenbank erklärt er: "Wenn man sich einige der Aussagen des Vorsitzenden Powell in den letzten Monaten anhört, hat er eingeräumt, dass sie früher hätten handeln sollen. Ich glaube wirklich, dass wir heute keine Inflation von 8,5 Prozent hätten, wenn sie ihr Werkzeug früher eingesetzt hätten."Und weiter: "Auf dem letzten Symposium in Jackson Hole ging die Fed noch davon aus, dass die Inflation vorübergehend sein würde, dass sie sich auf natürliche Weise aus dem System herausarbeiten würde. Hätten sie ein Jahr früher mit kleinen Zinserhöhungen von 25 Basispunkten begonnen, hätten sie eine Reihe von Zinserhöhungen vornehmen können, die die Wirtschaft nicht so schnell und so stark erschüttert hätten, wie es geschehen ist."Trotzdem räumte Wagner ein, dass unvorhergesehene Ereignisse, außerhalb der Kontrolle der Fed liegen, ebenfalls zu höheren Preisen geführt hätten. So habe der Krieg in der Ukrainedie Ölpreise nach oben schnellen lassen. Auch die Lebensmittel- und Energiepreise dürften im Allgemeinen nicht von der Politik der Fed beeinflusst werden.© Redaktion GoldSeiten.de