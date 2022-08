Rückkehr von Gold und Silber in das Währungssystem  Nicholas Prouten

Daniela Cambone sprach für Stansberry Research kürzlich mit Nicholas Prouten über den Kryptomarkt und warum seiner Meinung nach Kryptowährungen nach wie vor eine brauchbare Inflationsabsicherung darstellen.Der Chief Operating Officer der globalen Zahlungsplattform LODE Payments International glaubt, dass die Menschen sich angesichts des Inflationsdrucks, der die meisten Märkte belastet – einschließlich "sicherer Häfen" wie Edelmetalle –, den Kryptowährungen zuwenden sollten, um die anhaltende Volatilität zu überstehen. "Die Menschen brauchen einen Vermögenswert, dem sie vertrauen können, etwas Wertvolles, das in Krisenzeiten als Fundament dient, damit ihr Vermögen nicht Tag für Tag und Jahr für Jahr entwertet wird," so Prouten. Im Kern sei LODE "eine Initiative, die mit Hilfe von Blockchain-Technologien Silber und Gold in das monetäre System zurückbringen will".Im Hinblick auf die Zukunft glaubt er, dass die meisten Vermögenswerte schließlich in Token umgewandelt und digitalisiert werden. Dies ermögliche den Menschen eine viel bequemere Verwaltung ihrer Vermögenswerte. "Die Menschen werden viel flexibler sein, wenn es darum geht, wie sie ihr Kapital lagern. Ich könnte ein paar Tonnen Gold, tokenisierte Immobilien, Weizen, Mais, eine beliebige Anzahl von Vermögenswerten haben und diese dann bei Bedarf in eine Zentralbankwährung umwandeln und diese Währung verwenden, um Dinge wie Steuern zu bezahlen."Nicholas sagt: "Die Menschen werden viel flexibler sein, wenn es darum geht, wie sie ihr Kapital lagern. Ich könnte ein paar Tonnen Gold, tokenisierte Immobilien, Weizen, Mais, eine beliebige Anzahl von Vermögenswerten haben und diese dann bei Bedarf in eine Zentralbankwährung umwandeln und diese Währung verwenden, um Dinge wie Steuern zu bezahlen."© Redaktion GoldSeiten.de