Mehr zu NYSE-Marginschulden

Dies war eine ruhige Woche. Es ist schwierig, etwas Interessantes über fast nichts zu schreiben, aber ich werde mein Bestes geben. Beim Dow Jones ist in dieser Woche nicht viel passiert; er ist gegenüber dem Schlusskurs vom letzten Freitag um 54,31 gefallen. Ein Rückgang, der im BEV-Chart (Bear's Eye View) unten kaum sichtbar ist. So ist das manchmal, wenn Anleger sich beeilen müssen, um zu warten. Aber auf was warten? Das ist die Frage, auf die ich gerne die Antwort wüsste. Ich persönlich vermute, dass wir auf eine gute Marktentwicklung vor den amerikanischen Wahlen im November warten.Danach werden wir einige Wochen oder Monate pausieren, um den Anschein zu erwecken, dass die Novemberwahlen ein marktneutrales Ereignis waren, und dann werden wir auf etwas ganz anderes warten. Diese Woche schloss der Dow Jones mit einem BEV von -8,40%. Weniger als 10% von einem neuen Allzeithoch entfernt. Mit September und Oktober zwischen uns und der Wahl könnten wir noch vor November Geschichte schreiben.Der Dow Jones zeigt in seinen Tagesbalken unten besser als der BEV-Chart oben, was in dieser Woche geschah. Am Montag und Dienstag gab es einige gute Marktbewegungen, aber zum Ende der Woche änderte sich das alles und er schloss die Woche mit einem Minus von 54,31 Punkten gegenüber dem Schlusskurs vom letzten Freitag.Bei den anderen großen Aktienindices, die ich verfolge, war es in dieser Woche ähnlich wie bei den anderen. Sehen Sie sich den Dow Jones Utility Average (Nr. 1 unten) an; er befand sich die ganze Woche über in einer guten Position, besser noch, er war weniger als 2% von einem neuen Allzeithoch entfernt. Sollte der DJ Utility nicht bald ein neues Allzeithoch erreichen (BEV Null / 0,00%), während die anderen Indices weiterhin nicht in die Punkteränge vorstoßen (BEV von weniger als -5,00%), wäre das nicht gut. Aber ich glaube nicht, dass das unsere Zukunft ist. Ich drücke die Daumen, dass wir noch vor November neue Allzeithochs in der unten stehenden Tabelle erreichen.Ich habe meine wöchentlich abgeschlossenen Rohstoffpreise genommen, sie indexiert und einen Durchschnitt der Indices gebildet und so meinen eigenen CPI-Index erstellt. Wie gut ist er im Vergleich zu dem, was beispielsweise das Arbeitsministerium veröffentlicht? Vielleicht besser, vielleicht schlechter, aber es ist etwas, das ich in einen Chart einzeichnen kann, das nicht von den Statistikern der Regierung "hedonistisch angepasst" ist.Hinweis: Die in diesem Durchschnitt verwendeten Rohstoffe sind in der Tabelle im Chart unten zu sehen, ebenso wie die Steigerungen der Faktoren zum Wochenschluss für jeden einzelnen seit August 1993. Zu Vergleichszwecken habe ich in der Tabelle vier Börsendurchschnitte angegeben, aber nicht für den Rohstoffdurchschnitt (Nr. 11) verwendet.Wir sehen den großen Sprung der Verbraucherpreise seit dem Tiefpunkt im März 2020, als der Fed-Vorsitzende Powell begann, mit seinem Nicht-QE4 ein paar Billionen Dollar "Liquidität" in das Finanzsystem zu pumpen. Wer hätte das voraussehen können? Interessant für uns ist, dass mein CPI-Index seit seinem Höchststand im März letzten Jahres, als er bei 4,43 lag, zurückgegangen ist. Diese Woche schloss er bei 3,89, was einem Rückgang von 12% gegenüber März letzten Jahres entspricht. Wie alles andere Positive an diesem Markt erwarte ich auch hier, dass sich dies nach November ändern wird.