Gold Royalty erklärt Bardividende für das 3. Quartal

Vancouver, 24. August 2022 - Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY) (Gold Royalty oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Board of Directors des Unternehmens die dritte Quartalsdividende in Höhe von 0,01 USD pro Stammaktie genehmigt und beschlossen hat. Die Dividende wird am 30. September 2022 an die zum Geschäftsschluss am 20. September 2022 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt.Die Dividende qualifiziert sich als anrechenbare Dividende im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act). Die Dividende unterliegt der üblichen kanadischen Quellensteuer für Aktionäre, die nicht in Kanada ansässig sind.Das Dividendenprogramm sieht vierteljährliche Dividenden vor, deren Erklärung, Zeitpunkt, Höhe und Auszahlung im Ermessen und mit Zustimmung des Board of Directors des Unternehmens auf der Grundlage relevanter Faktoren, einschließlich u. a. der Finanzlage des Unternehmens und der Kapitalallokationspläne, liegt.Gold Royalty Corp. ist eine auf Gold spezialisierte Royalty-Gesellschaft, die kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen erwirbt Lizenzgebühren, Streams und ähnliche Beteiligungen in verschiedenen Phasen des Minenlebenszyklus, um ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, das kurz-, mittel- und langfristig attraktive Renditen für seine Investoren bietet. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty besteht derzeit aus Net-Smelter-Return-Royalties auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika.Telefon: (833) 396-3066E-Mail: info@goldroyalty.comIn Europa:Swiss Resource Capital AGJochen Staigerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWarnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze ("zukunftsgerichtete Aussagen") dar und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Gold Royalty wesentlich von den darin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Die Worte "glauben", "erwarten", "werden", "vorschlagen" und deren Derivative sowie andere Ausdrücke, die Vorhersagen von oder Hinweise auf zukünftige Ereignisse, Trends oder Aussichten sind und sich nicht auf historische Sachverhalte beziehen, kennzeichnen die oben genannten und andere zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen über: die Zahlung der Dividende und die Erklärung zukünftiger Dividenden, einschließlich des Zeitpunkts und der Höhe derselben, beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem wesentliche nachteilige Auswirkungen der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen, die Unfähigkeit der Betreiber der Liegenschaften, die den Royalties und anderen Beteiligungen des Unternehmens zugrunde liegen, die für diese Liegenschaften vorgeschlagenen Pläne umzusetzen, Risiken im Zusammenhang mit diesen Betreibern oder den Explorationsarbeiten, den Entwicklungsarbeiten und den Bergbaubetrieben auf den Liegenschaften, die den Royalties und anderen Beteiligungen der Parteien zugrunde liegen; die Auswirkungen makroökonomischer Entwicklungen, die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie und die Reaktionen der betreffenden Regierungen auf diese Pandemie sowie die Wirksamkeit dieser Reaktionen und die anderen wichtigen Risiken und Unwägbarkeiten, die im Jahresbericht von Gold Royalty auf Formblatt 20-F für das am 30. September 2021 zu Ende gegangene Geschäftsjahr und in den anderen öffentlichen Unterlagen, die auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov zu finden sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!