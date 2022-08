Streit um Ombrina Mare: Italien muss 190 Millionen Euro an Rockhopper Exploration zahlen

Italien muss 190 Millionen Euro an das Öl- und Gasunternehmen Rockhopper Exploration zahlen, weil es seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Feld Ombrina Mare in der Adria verletzt hat, heißt es unter anderem von Offshore Engineer . Ombrina Mare ist ein Erschließungsprojekt in den flachen Gewässern der zentralen Adria vor der Küste der Abruzzen, Italien.Das Ölunternehmen, das sich derzeit hauptsächlich auf das Sea-Lion-Projekt auf den Falklandinseln konzentriert, leitete im März 2017 ein Arbitrage-Verfahren ein, nachdem Italien 2016 Beschränkungen für Offshore-Öl- und -Gasaktivitäten in seinen Gewässern innerhalb von 12 Meilen vor der italienischen Küste verhängt hatte und nachdem das italienische Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung Rockhopper Exploration mitgeteilt hatte, dass die Produktionskonzession für das Ombrina-Mare-Feld nicht vergeben würde, obwohl das Ombrina-Mare-Projekt alle erforderlichen technischen und umweltrechtlichen Genehmigungen erhalten hatte."Das Schiedspanel kam einstimmig zu dem Schluss, dass Italien gegen seine Verpflichtungen aus dem Vertrag über die Energiecharta verstoßen hat und Rockhopper daher Anspruch auf Entschädigung hat. Der Schiedsspruch ist endgültig und für die Parteien bindend. Italien hat 120 Tage Zeit, um die Aufhebung des Schiedsspruchs zu beantragen, der nur unter bestimmten Umständen aufgehoben werden kann. Aufgrund einer rechtlichen Vereinbarung mit der Regierung der Falklandinseln ist Rockhopper daran gehindert, irgendeine Form der Verteilung vorzunehmen", so Rockhopper."Alle mit dem Schiedsverfahren verbundenen Kosten wurden auf einer regresslosen Basis ("no win - no fee") von einem spezialisierten Schiedsgericht finanziert. Nach den Zahlungen an den Schiedsgerichtsfinanzierer wird Rockhopper voraussichtlich etwa 80% des Schiedsspruchs einbehalten (unter der Annahme, dass der Schiedsspruch vollständig eingezogen wird). Weitere Analysen sind erforderlich, um die steuerliche Behandlung von Zahlungen im Zusammenhang mit dem Schiedsspruch zu klären", hieß es weiterhin vom Unternehmen.© Redaktion GoldSeiten.de