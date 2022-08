Palladium- Erholung kann sich kurzzeitig fortsetzen

Ausgehend von einer mehrwöchigen Bodenbildung an der Unterstützung bei 1.804 USD zog der Palladiumpreis Mitte Juli deutlich an und überwand die mittelfristige Abwärtstrendlinie auf Höhe der Kurshürde bei 2.140 USD. Nach einer Zwischenkorrektur auf 1.997 USD setzte sich der Anstieg bis 2.290 USD fort. An dieser Stelle ebbte die Kaufwelle im August ab und wich einer Korrektur, die kurz schon unter 1.997 USD geführt hatte, ehe ein weiterer Anstieg folgte.Der steile Aufwärtsimpuls der letzten Tage hat die Verteidigung der 1.997-USD-Marke bestätigt und dürfte jetzt mit einem Ausbruch über 2.149 USD fortgesetzt werden. Darüber könnte Palladium schon bis 2.218 und 2.290 USD steigen. Ob diese Barriere allerdings nach der tiefen Korrektur der letzten Tage auch in Richtung 2.400 USD überwunden werden kann, ist aktuell mehr als fraglich.Sollte der Wert dagegen an 2.149 USD scheitern und unter 2.060 USD fallen, wäre die Erholung gestoppt und der nächste Einbruch bis 1.997 USD die Folge. Darunter wäre ein Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 1.900 USD aktiviert.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG