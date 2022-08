Washington wird zum Orwellschen Staat

Derzeit läuft eine kühne Kommunikationskampagne der Demokraten in Washington, mit der sie versuchen, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen:- Es gibt keine Rezession.- Die Inflation ist besiegt.- Selbst wenn die Inflation noch am Leben ist, wird sie durch gezielte neue Bundesgesetze beseitigt.So seltsam diese Behauptungen auch für jeden klingen, der auch nur einen Funken Realitätssinn hat, so ist es doch ein Beweis für die postfaktische Welt, in der wir uns heute befinden, dass die Regierung Biden in der Lage ist, solche monumentalen Fantasien zu verbreiten, geschweige denn, dass sie damit Erfolg hat.Die Kampagne begann Ende Juli, als das Biden-Team versuchte, das Wort "Rezession" neu zu definieren. Die Linke hat zwar schon immer versucht, Wörter neu zu definieren (man denke nur an "Rassismus" oder "Gender"), aber noch nie hat sie dies so spontan mit einer so technischen Definition versucht. Normalerweise lassen sie neue Definitionen in akademischen oder politischen Denkfabriken aufkeimen, bevor sie sie in die Öffentlichkeit tragen. Auf diese Weise wurde die Bedeutung des Wortes "Inflation" verändert (von seinem ursprünglichen Verständnis als Ausweitung der Geldmenge zu seiner heutigen Definition, die sich ausschließlich auf steigende Preise bezieht). Aber die Inflationskampagne zog sich über Jahrzehnte hin und erforderte nicht, dass die Öffentlichkeit ihre kritischen Fähigkeiten vollständig aufgab.Ich kommentiere und schreibe seit fast 30 Jahren öffentlich über die Wirtschaft (und spreche im Wesentlichen während meiner gesamten sechs Jahrzehnte auf diesem Planeten darüber). In dieser Zeit war die technische Definition von "Rezession" nie umstritten. Natürlich habe ich viele Diskussionen darüber geführt, was eine bestimmte Rezession verursacht hat, warum Rezessionen notwendig sein können, um eine Wirtschaft von Exzessen und Fehlinvestitionen zu befreien, die durch künstlich niedrige Zinssätze verursacht wurden, wie die Regierung auf Rezessionen reagieren sollte oder warum die Dinge besser oder schlechter waren, als eine bestimmte politische Partei behauptete. In dieser Zeit habe ich jedoch nie jemanden getroffen, der die anerkannte technische Definition von "Rezession" als zwei aufeinanderfolgende Quartale mit negativem BIP-Wachstum in Frage gestellt hätte. Was würde das bringen? Rezessionen betrafen beide politischen Parteien. Warum sollte man eine Definition ändern, wenn einem die ursprüngliche Definition später vielleicht doch passt?Aber genau das hat die Biden-Regierung getan, als sie behauptete, dass der BIP-Bericht für das zweite Quartal, der einen Rückgang des BIP um 0,9% auf Jahresbasis nach einem Rückgang von 1,6% auf Jahresbasis im ersten Quartal (Bureau of Economic Analysis) zeigte, nicht bedeutet, dass wir uns in einer Rezession befinden.Was bedeutet das? Das ist die Lehrbuchdefinition seit... Ewigkeiten. Wenn Biden die Daten schönreden wollte, wie es amtierende Präsidenten tun, hätte er sagen können: "Technisch gesehen handelt es sich zwar um eine Rezession, aber die aktuelle Periode zeigt viele Anzeichen von Stärke, die nicht typisch für Rezessionen sind, was uns zu der Überzeugung bringt, dass wir in einer viel besseren Verfassung sind, als die BIP-Schlagzeilen vermuten lassen, und dass die Rezession flach und schnell vorbei sein wird." Ich hätte dem nicht zugestimmt, aber das ist nur fair. Aber sein Ansatz bestand nicht nur darin, die Torpfosten zu verschieben, sondern sie ganz abzubauen.Noch schlimmer ist, dass der Fed-Vorsitzende Jerome Powell am 27. Juli, einen Tag nachdem die Biden-Regierung zum ersten Mal die Idee geäußert hatte, dass "zwei negative Quartale keine Rezession sind", diesen Punkt auf seiner FOMC-Pressekonferenz wiederholte. Dies beweist zumindest, wie lächerlich die Behauptungen über die "Unabhängigkeit der Fed" im Laufe der Jahre gewesen sind. Volkswirtschaftler behaupten gerne, dass die Fed unabhängig von politischer Kontrolle handelt. Wollen sie uns weismachen, dass die Fed ihre Definition von Rezession spontan geändert hat, nachdem die Regierung dies getan hat? Es ist klar, dass die Fed ihre Marschbefehle aus dem Weißen Haus erhält.