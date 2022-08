Phil Streible zu Gold, Inflation und dem Aktienmarkt

David Lin sprach für Kitco News jüngst mit Phil Streible über den US-Aktienmarkt, Gold, Inflation und den Ölpreis.Sollte die Federal Reserve weiterhin die Zinsen anheben und die Geldpolitik straffen, werden die US-Aktien auf neue Tiefststände fallen, glaubt der Chefmarktstratege von Blue Line Futures: "Ich glaube, dass die US-Aktien eine kleine Erholung erleben werden. Aber ich denke, dass die Tiefststände wahrscheinlich noch nicht erreicht wurden, vor allem wenn die Energiepreise hoch bleiben und ... die Fed die Inflation bis 2023 bekämpft."Streible erklärt in dem Interview, er würde darauf achten, ob Powell in seiner heutigen Rede mit Stichworten wie "vorsichtig" oder "datenabhängig" Falkenhaftigkeit signalisiert. Sollte der Fed-Vorsitzende jedoch sagen, "wir beobachten die Wirtschaft", dann könnte dies einen "leicht dovishen Tonfall" bedeuten, und das könnte die Risikoanlagen beflügeln.In Bezug auf den Goldpreis erklärt der Finanzexperte: "1.800 $ ist definitiv ein entscheidendes Niveau. Ich habe ein Jahresendziel von 1.950 $, aber das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. dem Umschwenken der US-Notenbank.[...] Ich würde zu einigen billigen Call-Optionen auf steigende Kurse tendieren." Gold reagiere auf negative Realzinsen, d. h. Nominalzinsen abzüglich Inflation. Wenn die Inflation deutlich ansteige, könne der Goldpreis sogar noch weiter ansteigen.Weiterhin geht Streible auf die Inflationsproblematik ein: "Die Inflation verlangsamt sich in einigen Bereichen." Dabei bezieht es sich auf Lebensmittel, Wohnungen und Fahrzeuge in den USA. "Der Energieaspekt [der Inflation] macht mir ein wenig Angst. Es wird gesagt, dass eine von sechs Personen mit ihren Stromrechnungen im Rückstand ist. Goldman Sachs geht für das Jahresende von einem Rohölpreis von 130 Dollar aus.[.. .] Der Energieaspekt wird also auf jeden Fall noch eine ganze Weile als Komponente der Inflation bestehen bleiben."© Redaktion GoldSeiten.de