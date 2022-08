Capital Economics: Palladiumpreis in den nächsten 24 Monaten auf "historisch hohem" Niveau

Capital Economics rechnet damit, dass Palladium in den nächsten zwei Jahren in einem Defizit bleiben wird. Dies berichtet Kitco News unter Berufung auf einen kürzlich veröffentlichten Bericht. Das Edelmetall hat in diesem Jahr neue Rekordniveaus erreicht.Edward Gardner, Rohstoffökonom bei Capital Economics, geht davon aus, dass die Nachfrage nach dem Metall zulegen wird, während das Angebot gedämpft bleibt. Dies dürfte die Preise nach oben treiben. Der Palladiumpreis könnte seiner Einschätzung nach bis Ende 2024 auf 2.500 $ je Unze steigen."Die Palladiumpreise dürften im Zeitraum 2023–24 auf historisch hohem Niveau bleiben, da die nutzbaren Bestände weiter schrumpfen", heißt es in dem Bericht. "Wir gehen davon aus, dass die Palladiumnachfrage in den nächsten zwei Jahren leicht anziehen wird, während das Angebotswachstum gedämpft bleiben wird, so dass der Markt durchgehend ein Defizit aufweist. Ein anhaltender Abbau der Bestände in diesem Zeitraum macht es daher wahrscheinlich, dass die Preise, die bereits ein historisches Hoch erreicht haben, noch weiter steigen werden".© Redaktion GoldSeiten.de