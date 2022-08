Egon von Greyerz Interview: Inflationsmonster, Euro-Lira & simbabwische Goldmünzen

Deutsche Untertitel finden Sie im YT-Player.

0:00 Intro

1:10 Rekord bei den Produzentenpreisen in Deutschland +37,2%

1:45 PPI in den USA steigt "nur" um 9,8%

2:30 Eigene Energiequellen helfen den USA, Deutschland betreibt Selbstzerstörung

4:20 Der Wirtschaftsabsturz wird sich bis zur Lösung der Energiefrage fortsetzen

6:50 Öl kann auf 150 $ oder mehr steigen

7:30 Energieimporte führen zu negativer Handelsbilanz der Eurozone und sogar in Südkorea

8:15 Ein starker Rückgang des Welthandels ist sehr wahrscheinlich

9:00 Regierungsmaßnahmen werden zu noch mehr Inflation führen

10:00 Wetten auf Verluste bei Aktien und Bonds nehmen zu

11:00 30% Verluste bei Aktien in den nächsten Wochen?

11:55 Immobilienverkäufe in den USA sinken und viele Käufer bereuen ihren Kauf

13:00 Neue Milliardäre in Schweden wurden durch Aktien- und Immobilienmärkte gemacht

13:55 Die anlaufende Immobilienkrise wird die Banken unter Druck bringen

14:30 Immobilien sind in Gold gemessen über 20 Jahre nicht gestiegen, Papiergeld ist verfallen

15:00 Simbabwe führt Goldmünze zur Inflationsbekämpfung ein

16:55 Simbabwe kann sich keine Goldwährung leisten

17:45 Simbabwe zeigt, was vielen Ländern noch bevorsteht, starke Geldentwertung

Die Preise steigen im Rekordtempo weiter, Produzentenpreise in Deutschland legen um 37,2% zu, während es in den USA "nur" 9,8% sind.Die Vorteile der eigenen Energiequellen machen sich bemerkbar. In Europa beschleunigt sich der Niedergang durch die hohen Energiekosten und die Handelsbilanz der Eurozone gerät ins Minus, was den Euro gegenüber dem Dollar weiter schwächt. Mit einer Entspannung ist nicht zu rechnen. Sollten Regierungen versuchen, hier einzugreifen, wird sich die Inflation noch weiter erhöhen.Die auf der Realwirtschaft basierenden Märkte sind angeschlagen und die Wetten auf Verluste steigen. Der Immobilienmarkt, angetrieben durch extrem niedrige Zinsen, kommt ins Rutschen.In Simbabwe wird eine Goldmünze eingeführt, um die Nachfrage nach Dollar und die Inflation zu bremsen. Ein kleines Zeichen gegen den Dollar, aber sicher nicht dafür gedacht, den normalen Menschen zu nützen. Und doch zeigt Simbabwe, was vielen anderen Ländern noch bevorsteht.Vermögenserhalt jetzt: www.goldswitzerland.com © Jan KneistM & M Consult UG (hb)