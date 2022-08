Defla XXL - Liquidity Crash

Die extreme Mangelteuerung durch Kampfhandlungen, Handelsabbruch, Lockdowns, Energieembargopreiswirkungen, Weizenhandelsstörung, Futtermittelversorgungsstörung ... geht weiter. Weizenausfuhr gibt es nun - verringert - wieder, dafür schwere Spannungen zwischen USA und China wegen Taiwan, dem bedeutendsten Prozessorhersteller der Welt (also gefährlich, diese Spannungslage)Der KAPITALMARKTZINS war dem Top im Juni wieder gesunken, dies bis zur letzten Woche, was die Erholung an allen Börsen auslöste. Dieser KAPITALMARKTZINS bestimmt zur Zeit das Verhalten der Mehrheit der Marktteilnehmer hinsichtlich aller Assets.Daten, welche hereinkamen, sprechen für einen Rückgang der Mangelteuerung:• PCE Preisindex - Core mit 0,1% vs. 0,3% Erwartung.• PCE Reisindex mit -0.1% vs. +0,1% Erwartung.• Haushaltseinkommen mit 0,2% vs. 0,6% Erwartung.• Haushaltsausgaben mit -0.1% vs. +0.4% Erwartung.→ Die Daten reichen ex post eine Begründung für den Rückgang der Kapitalmarktzinsen seit dem Top vom Juni nach, müssten sie nämlich eine nun weichere Gangart der FED bei der Straffung der Geldpolitik bewirken.Dieser Rückgang der Kapitalmarktzinsen war aber, zur Zeit, als er erfolgte, noch nicht durch diese Daten untermauert. Nun sind diese Daten da, lt. einer Rede vom Freitag (Powell in Jackson Hole) will die FED aber hart bleiben, in der Folge stieg der Kapitalmarktzins wieder an:womit BondsMetalleAktienCryptosnach unten krachten.Der USD steht auf Preischarts auf der X-Achse, er sprang nach oben, weiter ist nichts geschehen. Daher sank auch alles gegen den USD.