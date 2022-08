Gold - Der schmale Grat zwischen Einbruch und Trendwende

In der vergangenen Woche misslang der Käuferseite beim Goldpreis der Ausbruch über den Widerstand bei 1.755 USD und es folgte eine weitere Verkaufswelle, die die vorherige steile Erholungsphase beendete. Seit Freitag steuert der Kurs des Edelmetalls mit hoher Geschwindigkeit auf die wichtige Unterstützung bei 1.720 USD zu und hat somit auch den Anstieg von Mitte Juli bis zum Verlaufshoch bei 1.807 USD Anfang August neutralisiert. Dieser Kaufimpuls seit 1.680 USD war der Vorbote für eine mögliche kurzfristige Trendwende und könnte in Kürze sogar seine Renaissance erleben.Im bullischsten Fall befindet sich der Kurs des Edelmetalls in der letzten übergeordneten Abwärtsbewegung seit dem Jahreshoch bei 2.070 USD und beendet den Abwärtstrend damit in Kürze. Und nachdem die steile Erholung ab Mitte Juli den vorherigen Abverkauf neutralisieren konnte, ist dies eine durchaus realistische Option. Nach Tiefs bei 1.720 und 1.703 USD könnte der laufende Einbruch in diesem Szenario in eine deutliche Erholung übergehen, die auch die 1.807-USD-Marke hinter sich lassen dürfte. Sollte die 1.703-USD-Marke dagegen deutlich gebrochen werden, könnte nur das Tief bei 1.680 USD weitere Verluste bis 1.640 USD und darunter bereits 1.615 und 1.600 USD aufhalten.In der aktuellen Situation wäre dagegen schon ein Anstieg über 1.755 USD das Zeichen für eine erste Entspannung. Oberhalb von 1.780 USD wäre der Abverkauf dagegen gestoppt und zunächst mit einer Erholung bis 1.807 USD und über 1.820 USD sogar bis 1.845 USD zu rechnen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG