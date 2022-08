Die Fed hat noch nie während einer Rezession die Zinsen erhöht  Todd Horwitz

David Lin sprach für Kitco News nach der Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell auf dem Jackson Hole Symposium in Wyoming mit Todd ‘Bubba’ Horwitz über die Geldpolitik der US-Notenbank. Der Fed-Vorsitzende hatte erklärt, dass die Fed "energische und schnelle Schritte" zur Reduzierung der Inflation unternehme.Das reale BIP der USA war im ersten und zweiten Quartal 2022 negativ. Dies deutet auf eine technische Rezession hin. Laut dem Chefstrategen von BubbaTrading.com. hat die US-Notenbank keinen Spielraum, um die Zinsen zu senken. Dies sei der Grund, warum sie die Zinsen während dieser Rezession anhebt. "Die Fed hebt die Zinsen während einer Rezession an. Das hat es in der Geschichte noch nie gegeben.[...] Hinter all diesen Vorgängen steckt eine politische Agenda, die darauf abzielt, den Great Reset zu schaffen."Beim Great Reset handelt es sich um einen Plan des Weltwirtschaftsforums zur Einführung einer auf Interessengruppen basierenden Governance und einer grünen Energieinfrastruktur. Die Gegner des Great Reset sind der Meinung, dass dieser als Vorwand genutzt wird, um Vermögen von der Mittelschicht zu den Vermögenden zu transferieren."Die Regierung [Biden] strebt den Great Reset an", so Horwitz. "Es wird keine Mittelschicht mehr geben."© Redaktion GoldSeiten.de