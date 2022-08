Wie viel ist Gold denn jetzt wert?

Jeder hat eine Meinung darüber, was etwas wert ist, egal ob es sich dabei um das eigene Haus, die Taschenuhr des verstorbenen Großvaters oder eine bestimmte Aktie handelt. Der Preis eines bestimmten Gegenstands oder Vermögenswerts zu einem bestimmten Zeitpunkt ist ein Spiegelbild all dieser unterschiedlichen Meinungen.Einige beruhen auf Fundamentaldaten, andere auf technischen Faktoren. Aber die Kombination aller Meinungen und die daraus resultierenden Erwartungen (einige erwarten, dass der Preis steigt, andere, dass er sinkt oder gleich bleibt) sowie alle anderen zu diesem Zeitpunkt bekannten Faktoren, die sich möglicherweise auf den Preis auswirken könnten, liefern uns den klarsten Hinweis auf den aktuellen Wert des fraglichen Gegenstands: seinen Marktpreis.Wenn wir glauben, dass Gold Geld ist, haben wir vielleicht eine andere Meinung oder Erwartung als jemand, der Gold als Investition betrachtet, oder jemand, der Gold für wertlos hält. Wenn wir nicht glauben, dass Gold Geld ist, dann sagen wir, dass etwas anderes Geld ist. Dieses andere ist, praktisch gesprochen, Papiergeld, das von einer Regierung oder einer Zentralbank ausgegeben wird (Dollar, Euro, Yen usw.). In diesem Sinne sollten wir unsere ursprüngliche Frage neu formulieren: "Wie viel ist Geld wert?"Vereinfacht ausgedrückt ist Geld so viel wert, wie es umgetauscht werden kann. Das bedeutet, dass der Wert des Geldes in seiner Kaufkraft liegt. Wenn man diese Grundlage verstanden hat, führt die Logik zu einer klaren und einfachen Aussage: Gold oder jedes andere Geld ist das wert, was wir damit kaufen können. Was können wir also damit kaufen? Und woher wissen wir, dass unser Gold/Geld einen realistischen Preis hat?Bei einem aktuellen Goldpreis von 1.750 Dollar je Unze ist der Wert von Gold heute das, was wir mit 1.750 Dollar kaufen können. Aber spiegeln 1.750 Dollar je Unze die Kaufkraft von Gold korrekt wider? Gibt es Gründe, warum wir erwarten könnten, dass dieser Preis in erheblichem Maße steigt oder sinkt, und die unsere Entscheidung, Geld in Gold zu halten, gegenüber dem US-Dollar beeinflussen würden? Gehen wir zurück in die Zeit, als der US-Dollar und Gold beide Geld waren und den gleichen Wert (d. h. die gleiche Kaufkraft) hatten.Im Jahr 1913 waren sowohl Gold als auch US-Dollar gesetzliche Zahlungsmittel und austauschbar. Beide waren zu einem festen Preis ineinander umtauschbar. Eine Goldmünze von einer Unze (.9675 Unzen) entsprach 20 US-Dollar und umgekehrt. (Anmerkung: Der offizielle Goldpreis betrug 20,67 Dollar je Unze, was multipliziert mit 0,9675 Unzen Gold in einer Goldmünze 20,00 Dollar ergab). Oberflächlich betrachtet scheint es, dass der Wert einer Unze Gold im vergangenen Jahrhundert um 84% gestiegen ist (20,67 Dollar im Jahr 1913 gegenüber 1750 Dollar heute). Wenn das stimmt, müssten wir heute mit einer Unze Gold 85-mal so viel kaufen können wie 1913. Das ist jedoch nicht der Fall.Wir haben bereits gesagt, dass der Wert des Geldes darin besteht, was wir damit kaufen können, oder was wir im Tausch dafür erwerben können. Obwohl der Goldpreis um 84% gestiegen ist, wissen wir nicht, ob der tatsächliche Wert gestiegen ist oder ob er möglicherweise gesunken ist, weil das Gold seine ursprüngliche Kaufkraft nicht halten konnte. Wir können jedoch einige Schlüsse über die relative Performance ziehen. Konkret bedeutet dies, dass der Goldpreis um 84% gestiegen ist, während der US-Dollar um fast 99% an Wert/Kaufkraft verloren hat.Gold hat seinen Wert gehalten und seine Kaufkraft in absoluten Zahlen über den betrachteten Zeitraum von einem Jahrhundert hinweg gesteigert. Was wir nicht wissen, ist, inwieweit der aktuelle Preis von 1.750 Dollar je Unze den Kaufkraftverlust des US-Dollar genau widerspiegelt. Wie viel Wert hat der US-Dollar seit 1913 verloren? Sind es 98% oder weniger, neunundneunzig Prozent oder mehr? Der derzeitige Marktpreis für Gold von 1.750 Dollar je Unze zeigt einen ziemlich genauen Verlust von 98,8% der Kaufkraft des US-Dollar an. Ein vollständiger Rückgang um 99% entspricht einem hundertfachen Anstieg des Goldpreises, d. h. 2.060 Dollar je Unze. Im August 2020 lag der Goldpreis bei 2.057 Dollar je Unze, was einen Kaufkraftverlust des US-Dollar von 99% seit 1913 bedeutet.Noch im Januar 2016 wurde Gold mit bis zu 1.040,00 Dollar je Unze gehandelt. Dieser Preis bedeutet einen Wertverlust in US-Dollar von annähernd 98%. In der Tat entspricht er fast genau dieser Marke. Ein 98%iger Wertverlust des US-Dollar entspricht einem 50-fachen Anstieg des Goldpreises seit 1913 (100% minus 98% = 2%; 100% geteilt durch 2% = 50; 20,67 Dollar je Unze mal 50 = 1.033,50 Dollar je Unze).Gold ist in US-Dollar zwischen 1.000,00 Dollar und 2.000 Dollar je Unze wert. Das mag preisbewussten Anlegern wie eine große Spanne erscheinen, entspricht aber der historischen Entwicklung des Goldpreises. Der aktuelle Goldpreis von 1.750 Dollar je Unze spiegelt einen spezifischen Kaufkraftverlust von 98,8% des US-Dollar wider. Der US-Dollar ist das einzige Barometer, das Sie im Auge behalten müssen. Das Überraschungsmoment und das Timing sind entscheidend. Dies gilt vor allem dann, wenn Sie kurzfristig orientiert sind.Zu den zu berücksichtigenden Faktoren, die sich erheblich auf den US-Dollar auswirken könnten, gehören 1) neue und unerwartete Maßnahmen der US-Notenbank; 2) beschleunigte oder verzögerte Auswirkungen der zuvor von der Fed geschaffenen Inflation; 3) die vollständige Ablehnung des US-Dollar; 4) eine Kreditimplosion; 5) die Reaktion der Fed auf eine Kreditimplosion. Einige der aufgelisteten Punkte oder Variationen davon können sich auch positiv auf den Wert des US-Dollar auswirken; deshalb sollten Sie den Dollar im Auge behalten und nicht das jeweilige Ereignis.© Kelsey WilliamsDer Artikel wurde am 29. August 2022 auf www.kelseywilliamsgold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.