Glencore plc mit Bravour unterwegs

Quelle Chart: Guidants

Die Aktie des Rohstoffunternehmens Glencore erfüllt abermals die Erwartungen an die vergangenen Kurzanalyse. Ok, beinahe. Denn, im Hinblick zur vergangenen Analyse vom 10. Mai , rutschten die Notierungen doch noch eine Etage tiefer bis 4,73 EUR, bevor der anvisierte Aufschwung einsetzte. Dieser führte die Aktie jedoch schon in der Vorwoche wieder auf Niveaus von 6,06 EUR. Können nunmehr Kurse über 5,75 EUR behauptet werden, verspricht sich ein weiterer Aufschwung bis über 6,06 EUR in Richtung von 6,55 EUR.Unterhalb von 5,23 EUR wird die Lage jedoch wieder kritisch und Anschlussverluste bis 4,73 EUR könnten erfolgen. Unterhalb von 4,73 EUR wiederum wäre zudem noch größeres Korrekturpotenzial bis 4,10 EUR einzukalkulieren.© Christian KämmererHead of German Speaking MarketsOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.