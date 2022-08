Es ist an der Zeit, Rohstoffe statt Aktien zu kaufen  Goldman Sachs

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in Rohstoffe einzusteigen, heißt es in einer Veröffentlichung von Goldman Sachs mit dem Titel " Kaufen Sie jetzt Rohstoffe, machen Sie sich später Gedanken um die Rezession". Dies berichtet Kitco News Die Analysten gehen demnach davon aus, dass Aktien noch weitere Verluste erleiden werden. Aus diesem Grund sollten Anleger sich überlegen, wie sie in Rohstoffe einsteigen können. "Rohstoffe [...] sind die beste Anlageklasse, die man in einer spätzyklischen Phase besitzen kann, in der die Nachfrage das Angebot übersteigt," heißt es in dem Schreiben der Investmentbank.Dennoch hält Goldman die Rezessionsängste außerhalb Europas für übertrieben: "Unsere Ökonomen sehen das Risiko einer Rezession außerhalb Europas in den nächsten 12 Monaten als relativ gering an. Da Öl der Rohstoff der letzten Instanz in einer Ära schwerwiegender Energieknappheit ist, glauben wir, dass der Rücksetzer im gesamten Ölkomplex einen attraktiven Einstiegspunkt für Long-only-Anlagen bietet."In Bezug auf Aktien erklären die Analysten: "Aus einer anlageübergreifenden Perspektive könnten Aktien leiden, wenn die Inflation hoch bleibt und die Fed eher mit einer hawkistischen Haltung überrascht."© Redaktion GoldSeiten.de