Peter Schiff: Erlass von Studienkrediten ist pure Inflation

Peter Schiff war bei Dan Ball jüngst Gast in der NewsMax-Sendung Real America, um über die Kosten des Erlasses von Studienschulden, die Inflation und die fortschreitende Rezession zu sprechen. US-Präsident Joe Biden hatte vergangene Woche einen Erlass von Studienkrediten angekündigt.Laut Schiff wird diese Maßnahme trotz aller gegenteiligen Behauptungen das Inflationsproblem nur weiter verschärfen: "Das ganze Geld, das die Studenten nicht an den Staat zurückzahlen werden, wird der Staat einfach drucken. Die Zentralbank wird dieses Geld drucken, denn das ist wie eine riesige Steuersenkung für bestimmte Amerikaner, weil die Regierung das Geld, das sie aus der Rückzahlung dieser Darlehen erhalten würde, nicht bekommt."Dem Finanzexperten zufolge gibt es keine Ausgabenkürzungen. Das Endergebnis müsse also mehr Inflation sein.Mit Blick auf die Gesamtwirtschaft betont Schiff, dass die Rezession bereits begonnen habe: "Nächstes Jahr wird man vielleicht von einer Depression sprechen. Oder sie werden auch das leugnen. Aber ich denke, dass es eher eine Depression sein wird. Aber es ist auch eine inflationäre Depression, denn die Inflation wird sich verschlimmern, nicht nur, weil sie mit dem Erlass von Studienschulden oder weiteren Hilfen für die Ukraine die Lage noch verschlimmert. Da die Wirtschaft letztendlich implodiert, werden sie versuchen, sie zu stimulieren. [...] Außerdem wird sich die Wirtschaft weiter verschlechtern, und es wird viel politischer Druck auf die Federal Reserve ausgeübt werden, damit sie ihre Aufmerksamkeit von der Inflation abwendet und versucht, etwas zur Stützung der schwachen Wirtschaft zu tun."