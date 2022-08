Gold 2022 mit weit besserer Performance als Aktien oder Bitcoin

Einige Anleger zeigen sich unzufrieden mit der Entwicklung der Goldpreise in den vergangenen Wochen und Monaten. Doch laut Lawrie Williams hat sich Gold im bisherigen Jahresverlauf deutlich besser entwickelt als die meisten anderen Anlageklassen.Um diese Aussage zu belegen erstellte der Marktbeobachter eine Tabelle mit der Preisentwicklung von Gold in diesem Jahr im Vergleich zu den wichtigsten US-Aktienmarktindizes und dem Bitcoinpreis. Dieser zufolge lag der Goldpreis am 2. Januar dieses Jahres bei 1.804 USD und am 29. August bei 1.723 USD. Damit ergab sich ein Preisrückgang von 4,5%.In der gleichen Zeitspanne sank der Dow Jones Industrial Average 11,8%, der S&P 500 15,4%, der NASDAQ 23,3% und Bitcoin ganze 58,5%.Williams schreibt dazu: "Es ist immer etwas ungünstig, für solche Vergleiche einen bestimmten Zeitpunkt zu wählen. So hat sich beispielsweise Silber im gleichen Zeitraum prozentual schlechter entwickelt als der Dow und der S&P, während der Ölpreis sich positiv entwickelt hat, auch wenn er in den letzten Wochen stark zurückgegangen ist. Wir haben uns jedoch für die oben genannten Werte entschieden, weil wir davon überzeugt sind, dass sich die Aktienmärkte weiterhin auf einem Abwärtspfad befinden, da die Weltwirtschaft und die US-Wirtschaft immer tiefer in die Rezession abgleiten, während unserer Ansicht nach ausgezeichnete Chancen bestehen, dass sich der Goldpreis noch vor Jahresende deutlich im positiven Bereich bewegt und vielleicht auch den Silberpreis mit nach oben zieht, auch wenn letzterer noch eine Menge Boden gutmachen muss."© Redaktion GoldSeiten.de