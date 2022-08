CDC-Eingeständnis, FED-Crash?!, Energiekrieg & das stärkste Magnetfeld jemals

In den USA ändert die Seuchenschutzbehörde CDC ihre C19-Leitlinien, was einem Eingeständnis der Fehlerhaftigkeit und Sinnlosigkeit zurückliegender Vorgaben gleichkommt. Der Mainstream hält sich bedeckt.Ebenfalls in den USA sorgen Äußerungen von FED-Chef Powell für einen Abverkauf bei Aktien und Bonds, denn die Zinsanhebungen sollen beibehalten werden und das bei aufziehender Rezession. Eine Premiere, die den Verdacht nährt, daß man den Crash jetzt riskieren möchte.Die Strompreise in Europa sind weiter auf Rekordhoch, gefördert durch das Merit-Order-Prinzip, das den Preis des teuersten Stromlieferanten zur Anwendung bringt.Firmenpleiten nehmen schon zu und das Konsumentenvertrauen bricht in Deutschland auf den tiefsten Stand seit Beginn der Datenerhebung 1991 ein. Lokalpolitiker warnen vor den Folgen dieser Politik, die Wirtschaft und Bevölkerung schwere Lasten aufbürdet und den sozialen Frieden gefährdet.Der Bürgermeister von Bad Doberan spricht vom drohenden Zusammenbruch. In Berlin wird in der Havel eine selbst gebastelte Bombe gefunden und die Bundeswehr wird auf den Einsatz im Landesinneren vorbereitet. Unruhen werden nicht nur hier befürchtet, sondern auch in den USA, wo schon seit Jahren Für und Wider ausgetauscht werden.© Jan KneistM & M Consult UG (hb)