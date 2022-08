Gold: Fünfter Monat mit Verlusten durch wachsende Fed-Risiken

Der Goldpreis fiel am Mittwoch und drohte im fünften Monat in Folge zu verlieren, da die US-Notenbank eine aggressive Straffung der Geldpolitik befürchtet, berichtet Investing.com . Währenddessen stieg zudem der Kupferpreis, da sich die Produktionstätigkeit in China im August leicht verbesserte. Die Goldpreise fielen am Dienstag, nachdem die Zahl der offenen Stellen in den USA stärker als erwartet gestiegen war.Gold hat in diesem Jahr eine längere Talfahrt hinter sich, da eine Reihe drastischer Zinserhöhungen durch die Fed den Dollar und die Renditen von US-Staatsanleihen in die Höhe trieb. Das gelbe Metall wurde letzte Woche besonders hart getroffen, nachdem der Fed-Vorsitzende Jerome Powell gewarnt hatte, dass die Zentralbank nicht die Absicht hat, ihren Straffungszyklus zu verlangsamen. Händler rechnen nun mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 70%, dass die Fed die Zinsen im September um 75 Basispunkte anheben wird.Unter den Industriemetallen erholten sich die Kupferpreise am Mittwoch leicht, nachdem Daten zeigten, dass die chinesische Produktionstätigkeit im August etwas weniger stark als erwartet zurückging. China ist der weltweit größte Importeur von Kupfer. Regierungsdaten zeigten am Mittwoch, dass der PMI des verarbeitenden Gewerbes des Landes im August bei 49,4 lag, während ein Wert von 49,2 erwartet worden war.© Redaktion GoldSeiten.de