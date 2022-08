Goldman Sachs: "Jetzt Rohstoffe kaufen, später um die Rezession sorgen"

Sabine Schels, Senior-Rohstoffstrategin bei Goldman Sachs, sieht auf dem derzeitigen Niveau eine positive Risikobelohnung für Rohstoffe, so Investing.com . Die meisten Rohstoffsektoren sind in den letzten Monaten aufgrund "übertriebener" Rezessionsängste stark gefallen. Die Volkswirtschaftler bei Goldman sehen den Markt immer noch in einem "langen späten Zyklusstadium", wobei Schels anmerkt, dass "Rohstoffe der beste Vermögenswert sind, den man im späten Zyklus besitzen kann.""Unsere Strategen fordern eine erneute Verringerung der Risikobereitschaft. Wir glauben, dass die Korrelation von Rohstoffen zu anderen risikobehafteten Anlagen wieder sinken wird", schrieb Schels in einer Kundenmitteilung. In diesem Sinne sieht Schels einen "positiven" 12-Monats-Ausblick für Rohstoffe, was zur Anhebung der Prognose für S&P GSCI und BCOM führt. Die Goldman-Sachs-Strategin ist zwar in Bezug auf Metalle auf kurze Sicht "vorsichtig", meint aber, dass Energie und Landwirtschaft die Rohstoffpreise wahrscheinlich nach oben treiben werden."Auf relativer Basis erscheinen die Ölpreise im Vergleich zu den globalen Gaspreisen und sogar zu den Preisen für Kraftwerkskohle billig, da diese Märkte im Gegensatz zu Öl nicht so stark gestiegen sind. Angesichts der Tatsache, dass Öl in einer Zeit schwerwiegender Energieknappheit der Rohstoff der letzten Wahl ist, sind wir der Ansicht, dass der Rückschlag im gesamten Ölkomplex einen attraktiven Einstiegspunkt für Long-only-Anlagen bietet. Unterm Strich bleiben wir trotz des starken Preisanstiegs im letzten Jahr sehr positiv für die Sektoren Energie und Landwirtschaft eingestellt", so Schels abschließend.© Redaktion GoldSeiten.de