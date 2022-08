Erwartungen der BoE und der EZB zur Zinserhöhung haben sich leicht verändert

Gestern hat ein weiteres Mitglied des EZB-Rates eine Zinserhöhung ins Gespräch gebracht. Diesmal schlug Chefvolkswirt Lane vor, die Zinssätze "schrittweise" zu erhöhen, wie Kitco News berichtet. In einer Rede im spanischen Fernsehen fügte er außerdem hinzu, dass er eine leichte, vorübergehende und technische Rezession nicht ausschließe. Im Allgemeinen hat sich die Risikostimmung am Dienstag nach dem Börsensturz der letzten Woche etwas verbessert. Der Dax notiert 1,77% höher, und Gold hat sich von den Tiefstständen erholt, obwohl das gelbe Metall immer noch 0,17% im Minus lag.Die Geldmärkte der Eurozone gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die EZB im September die Zinsen um 75 Basispunkte erhöht, von 67% am Montag auf 52% gesunken ist. Damals ging EZB-Chef Kazaks in die Offensive und erklärte, die Zinserhöhung im September müsse kräftig ausfallen und er sei mit dem niedrigen Euro nicht zufrieden.Abseits der EZB gab es auch im Vereinigten Königreich Bewegung in der Preisgestaltung. Die Futures-Märkte erwarten mit einer 57%ige Wahrscheinlichkeit, dass die BoE im September die Zinsen um 50 Basispunkte anheben wird, und mit einer 43%ige Wahrscheinlichkeit eine Erhöhung um 75 Basispunkte. In jüngster Zeit wurde viel über die britische Inflationsrate gesprochen, und Goldman Sachs veröffentlichte einen Vermerk, wonach der Wert 20% erreichen könnte, da eine Rezession kurz bevorstehe.© Redaktion GoldSeiten.de